A Uras nascerà un laboratorio di restauro archeologico e sarà restaurata la chiesa di Sant’Antonio

Uras

Finanziamenti regionali da 800mila euro

800mila euro per restaurare la chiesa di Sant’Antonio e realizzare un laboratorio di restauro archeologico. Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per Uras. Il Comune, infatti, ha ottenuto due finanziamenti distinti, per un totale di 800mila euro: saranno destinati al restauro completo della chiesetta di Sant’Antonio da Padova e per avviare un innovativo laboratorio di restauro archeologico. Progetti ambiziosi e di grande rilevanza, importanti per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese del Terralbese.

Questo importante risultato è stato possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e dell’assessorato alla Cultura, finalizzati a preservare e promuovere il ricco patrimonio di Uras.