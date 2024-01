A Solarussa un concerto di Natale e un’Epifania solidale in moto

Solarussa

Tornano la rassegna dei cori parrocchiali e la Motobefana

Con l’arrivo dell’anno nuovo, c’è ancora aria di festa a Solarussa con gli ultimi due appuntamenti della rassegna Aspettando il Natale: tra musica e solidarietà, si chiude il ricco programma.

Venerdì 5 gennaio protagonisti brani più belli del periodo natalizio con la terza rassegna dei corsi parrocchiali dal titolo “Cantando il Natale”. Alle 18 la chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo risuonerà con le voci dei cori della provincia, le launeddas di Piero Piras e Tonio Stara e il pianoforte di Leonardo Manca. “Saranno presenti ben 5 cori: quello della parrocchia Santa Maria Assunta di Cabras; di Santa Lucia da Siamanna; di San Gregorio Magno da Bauladu; di Sant’Antioco martire da Palmas Arborea e, ovviamente, il coro parrocchiale San Pietro apostolo di Solarussa”.

Il 6 gennaio la solidarietà salterà in sella a dello rombanti motociclette con la Motobefana, organizzata dai club Bad Bikers di Solarussa. Alle 9, l’appuntamento nella piazza dei caduti per la raccolta dei doni. “Il locale motoclub sta intensificando gli sforzi per reperire giochi e beni di prima necessità a favore di diverse comunità che ospitano ragazzi meno fortunati”, ha commentato il sindaco di Solarussa, Mario Tendas.

Alle 11,15 i partecipanti partiranno per un giro che toccherà diversi paesi, quali Siamaggiore, Massama e Nuraxinieddu, dove è prevista una sosta per la benedizione delle moto. Alle 12 si salterà nuovamente in sella alla volta di Oristano per la consegna dei doni.

“La manifestazione, che ormai è giunta alla 27 edizione, richiama motociclisti da ogni parte della Sardegna, che si aggregano anche con l’obiettivo di fare beneficenza e rendere solidale la ricorrenza dell’Epifania, regalando il sorriso di molto ragazzi che purtroppo sono stati meno fortunati. Come sottolineato dagli organizzatori, la manifestazione, tenuto conto anche delle possibili bizze del tempo, si terrà a prescindere dalle condizioni meteo”, ha concluso il primo cittadino. “Entrambe le iniziative dovrebbero richiamare una folta presenza di pubblico ”.

La rassegna “Aspettando il Natale” è curata dall’Amministrazione comunale con la Pro loco, la Parrocchia, le associazioni ai comitati del paese.