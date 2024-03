Siamaggiore

Sarà prezioso per ridurre il rischio di incendi



Il Comune di Siamaggiore può contare finalmente su un nuovo trattore: modello “frutteto”, potrà essere utilizzato per la manutenzione lungo le strade comunali e in particolare nelle operazioni di sfalcio, per prevenire gli incendi.

“Il nuovo mezzo è stato acquistato con fondi comunali nella programmazione del 2023”, ha spiegato il sindaco Davide Dessì. Insieme al trattore sono stati acquistate anche una spazzatrice e due trincia, una