Sennariolo

L’iniziativa vede protagonista Medsea, in collaborazione con PlanBee e Despar

Ancora un’iniziativa di riforestazione con le scuole nel Montiferru, dopo il grande incendio che lo ha percorso nell’estate 2021. Domani, venerdì 12 gennaio, sul colle Santa Vittoria verranno messe a dimora delle piante all’interno della campagna, nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale Medsea “Hope for Sennariolo”, in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa è in collaborazione con PlanBee e Despar (delegazione nazionale e regionale), che proprio a Sennariolo chiude la sua campagna nazionale all’interno dell’iniziativa “Bosco Diffuso”, progetto che prevede una pianta per ogni punto vendita in ogni destinazione dove il marchio è presente.

A mettere a dimora le piante saranno gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Bosa (Polo scolastico Montiferru-Planargia “Raighinas e Alas”) e dell’Istituto comprensivo 5 di Quartu Sant’Elena, per un totale di oltre 60 bambini.

Ogni alunno apporrà il suo nome alla pianta. Li accompagneranno i referenti Medsea del progetto. Saranno presenti gli operatori della fondazione e il sindaco Gianbattista Ledda.

Le prime piante – ulivi, lecci e arbusti della macchia mediterranea – sono state posizionate tra il mese di dicembre e questo mese.

Giovedì, 11 gennaio 2024