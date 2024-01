Arriva un grande riconoscimento per la Sagra della Polenta di Arborea: l’Unpli nazionale ha insignito l’evento curato dalla Pro loco del Marchio di Qualità per l’anno 2024.

La notizia è arrivata in occasione della manifestazione Brusa la Vecia, il grande falò benaugurante per il nuovo anno. “Le avverse condizioni del tempo, come altrove, hanno condizionato, ma non impedito, l’accensione del falò, che la comunità locale celebra in occasione dell’Epifania ricordando la tradizione giunta dal Veneto negli anni 20 e 30 con l’arrivo delle prime famiglie coloniche”, ha dichiarato Sanneris.