A Samugheo i segreti del Salumificio Mario Musu, figlio della nostaglia per la Sardegna

Samugheo Il gusto dell’artigianalità nei prodotti che portano la festa su ogni tavola C’è chi abbandona per sempre la Sardegna in cerca di fortuna e chi invece decide di tornare sull’Isola per investire nella propria terra. C’è quest’ultima scelta dietro la storia del Salumificio Mario Musu di Samugheo, nato solamente pochi anni fa dalla passione per il cibo ma già capace conquistare il mercato con prodotti artigianali genuini. E il mese scorso è stato premiato con il Rural Award , il prestigioso riconoscimento assegnato dal Distretto rurale del Giudicato di Arborea alle aziende e associazioni che più hanno dato lustro al territorio. “Per anni ho lavorato sulle piattaforme petrolifere e nelle centrali elettriche, tanto che con la famiglia ci eravamo trasferiti a Torino. Anche mia moglie aveva un bell’impiego stabile”, raccontato Mario Musu. “Ma il richiamo della mia terra è stato troppo forte, perciò ho preso la decisione di cambiare completamente la mia vita e seguire la passione per il cibo. Una passione che avevo sin da bambino e non ho mai perso. Tanto che ho deciso di conseguire la certificazione come degustatore dall’ONAS, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi”. Così prende il via una nuova avventura. “L’azienda è nata due anni fa, in piena epidemia di peste suina. Non ho alle spalle una famiglia con una lunga tradizione nell’allevamento, ma sono partito da zero, guidato dalla passione”, ha spiegato Musu. “È stato difficile, perché sino al maggio scorso mia moglie, all’epoca incinta, e mio figlio di appena tre anni vivevano ancora a Torino. Per questo dovevo fare avanti e indietro da e per il Piemonte. Abbiamo dunque preso la decisione di trasferire tutta la famiglia qui in Sardegna: poche settimane fa sono anche diventato papà per la seconda volta, con la nascita di mia figlia, e l’azienda dà i suoi frutti e tante soddisfazioni. Attualmente ci lavoro io con il mio collaboratore Antonello Bittu, anche se mia moglie non manca di darci una mano. Contiamo nel futuro prossimo di assumere due persone, di cui una da impiegare nella vendita e l’altra nella produzione”.

Il segreto del Salumificio Mario Musu è la cura nella lavorazione. “Trattiamo i nostri prodotti come bambini: li conosciamo a memoria uno per uno, perché vengono prodotti a mano e vengono controllati in ogni fase”, ha spiegato Musu. “Tutto parte dalla selezione delle materie prime: se queste sono eccellenti, i salumi non hanno bisogno di trattamenti particolari. Essendo i nostri prodotti artigianali, passano sotto i nostri occhi più volte, dalla produzione, passando per la fase di legatura, fino alla stagionatura e spazzolatura. Anche quest’ultima avviene con criteri precisi: le nostre celle non sono automatizzate, ma siamo noi a verificare tutti i parametri a cadenza oraria, per fare in modo che la temperatura e il tasso di umidità sia sempre sotto controllo”.

Bando agli ingredienti sintetici, ovviamente. “Non utilizziamo assolutamente additivi, ma solamente pepe, Vernaccia, vino del Mandrolisai e aglio in infusione”, ha dichiarato Musu. “Anche i nostri budelli sono assolutamente naturali, non utilizziamo quelli artificiali. Questi sono tutti elementi danno una garanzia di qualità” Sono tanti i prodotti proposti, e tutti portano in tavola il sapore della genuinità. “Abbiamo la salsiccia a ferro di cavallo, il simbolo per eccellenza dei salumi sardi, pancetta stagionata, il guanciale, la lonza, e da poco abbiamo anche iniziato a produrre i prosciutti. Abbiamo poi i pibiones, delle piccole salsicce stagionate”, elenca Musu. “Non c’è una produzione di punta o che preferiamo, però dietro alla testa in cassetta c’è una storia particolare: è infatti il prodotto che ci ha fatti carburare all’inizio della nostra storia. Ci avevano chiesto di partecipare a un evento, ma essendo agli inizi non avevamo tanti prodotti da proporre. Perciò avevamo messo in campo proprio la testa in cassetta, poiché si tratta di un salume cotto e con stagionatura molto breve, che richiedere dunque una preparazione più veloce rispetto al resto”.

In questi giorni di festa, in tanti potranno gustare sulla propria tavola i salumi Musu. “In occasione del Natale e le altre ricorrenze del periodo, stiamo proponendo dei box che contengono le nostre produzioni abbinate a prodotti sardi d’eccellenza”, ha commentato Musu. “Stanno andando davvero alla grande!”.

L’abbinamento con gli altri prodotti del territorio è un sogno nel cassetto per l’azienda. “Attualmente abbiamo l’allevamento, il settore produzione e il locale vendita, ma in futuro speriamo di riuscire ad aprire un locale degustazione, nel quale le persone possano venire ad assaggiare altre eccellenze, specie del Mandrolisai. Vogliamo sia un luogo in cui realtà di nicchia possano avere una vetrina e far conoscere dei prodotti grandiosi”. I salumi di Musu stanno già avendo l’attenzione dei mercati interni ed esteri. “Dopo aver ottenuto il bollo ovale per l’esportazione, stiamo lavorando davvero molto bene: attualmente i nostri prodotti raggiungono la Germania, la Francia e la Spagna”, ha aggiunto Musu. “Sull’Isola si possono trovare in punti vendita di Cagliari, Olbia, Nuoro e Sassari. Non siamo ancora presenti a Oristano, ma ci possono trovare nella nostra sede di via Kennedy 8 a Samugheo. Non manca poi la nostra partecipazione alla vetrina di A Maimone, l’appuntamento con il Carnevale di Samugheo: più avanti contiamo magari di prendere parte ad altri eventi e partecipare a dei concorsi gastronomici. L’anno prossimo avremo poi un e-commerce con i quale estendere ancora di più la vendita”. Il futuro del Salumificio Mario Musu vuole essere legato a doppio filo con l’amata Sardegna. “Tra i nostri progetti c’è quello di allevare suini di razza 100% sarda. Di recente è stata riconosciuta come presidio Slow Food per la sua qualità. Ne riconosciamo l’eccellenza, perciò è una strada da seguire: la nostra terra ci dà dei prodotti straordinari da valorizzare”, conclude Mario Musu. “È stata una scommessa: ho abbandonato tutto ciò che avevo nella Penisola, sono tornato e sono partito da zero, prendendo in mano le mie passioni e facendo tante rinunce. Ma ho voluto credere e voglio credere nella mia casa, la Sardegna”. Il Salumificio Mario Musu aspetta tutti in via Kennedy 8 a Samugheo. Per un’anteprima sui gustosi prodotti sono disponibili le pagine Facebook e Instagram ufficiali. Domenica, 24 dicembre 2023 (In collaborazione con Distretto rurale Giudicato di Arborea)

Controlli sulle salsicceAlessio Bittu e Mario Musu al lavoro su un taglio di carneAlcuni salumi in fase di stagionaturaLe gustose confezioni regalo proposte dal Salumificio Mario Musu

Fonte: Link Oristano