A Roma sul FrecciaRosa oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening

(Adnkronos) - Oltre 400 le prestazioni erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Gruppo Fs e dalla Fondazione Incontradonna per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l'Hpv. L'iniziativa, realizzata negli spazi di Fs Logistix in collaborazione con Asl Roma 1 e Sapienza università di Roma, ha visto operatori e volontari impegnati per l'intera giornata a effettuare visite tra mammografie, vaccinazioni contro l'Hpv, Pap e Hpv test, ritiri dei kit per lo screening del colon-retto, vaccinazioni antinfluenzali e screening Hcv. Durante l'appuntamento è stato inoltre diffuso il 'vademecum della salute', redatto in collaborazione con il ministero della Salute, per fornire ai cittadini informazioni complete e certificate.

"L'attenzione alle persone è uno dei principi cardine del nostro agire quotidiano - dichiara Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Fs Logistix - Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo questa importante iniziativa dedicata alla prevenzione che, grazie all'impegno di Fondazione IncontraDonna e Gruppo Fs, quest'anno celebra il quindicesimo anniversario. Giornate come questa, organizzate anche grazie alla collaborazione attivata con l'università Sapienza e Asl Roma 1, sono una testimonianza concreta del nostro impegno verso i territori, la salute e il benessere delle comunità che ci circondano. La partecipazione di tanti giovani ci conferma gli impatti positivi e il valore condiviso generato da questa iniziativa".

"La prevenzione dei tumori è una responsabilità sociale che dobbiamo condividere - spiega Adriana Bonifacino, fondatrice di Fondazione IncontraDonna - Intervenire sui fattori di rischio, come non corretta alimentazione, sedentarietà, fumo e abuso di alcol, significa ridurre l'incidenza delle neoplasie fino al 40%. L'Europa ci chiede di fare un passo avanti: entro il 2030 il 90% degli appartenenti alle categorie idonee dovrà aderire ai programmi di screening di sanità pubblica, per rendere il cancro una malattia sempre più prevenibile e diagnosticabile precocemente. In Italia siamo ancora lontani da questi obiettivi: molte Regioni mostrano disomogeneità nell'organizzazione dei programmi di screening e l'adesione alla campagna di vaccinazione Hpv resta insufficiente. Riproporre tappe 'a terra', presidi mobili, momenti di ascolto e offerta diretta di servizi sanitari gratuiti significa avvicinare le persone alla prevenzione, raggiungere fasce d'età diverse e ricordare che visite e controlli sono un investimento per la salute della collettività. Da 15 anni, l'iniziativa FrecciaRosa ci ricorda quanto sia ancora necessario investire nell'informazione e nella sensibilizzazione. Con la collaborazione del Gruppo Fs, da sempre alleato in questo percorso, e il supporto di Sapienza università di Roma e di Asl Roma 1, facciamo e possiamo fare ancora molto per diffondere la cultura della prevenzione".

"Anche quest'anno Sapienza ha aderito con convinzione alla campagna FrecciaRosa - afferma Antonella Polimeni, rettrice dell'ateneo - Crediamo profondamente nel valore della prevenzione, che non è solo un atto sanitario, ma una scelta culturale e civile: investire in prevenzione significa migliorare la qualità della vita delle persone e costruire benessere per l'intera comunità. In questa prospettiva, la collaborazione con il Gruppo Fs, la Fondazione IncontraDonna e la Asl Roma 1 rappresenta un esempio concreto di sinergia positiva tra istituzioni, capace di tradurre la cultura scientifica in azioni di prossimità e di cura, a beneficio di chi vive, studia e lavora nel territorio in cui la Sapienza insiste. Queste reti virtuose danno senso, forza e pieno significato alla terza e alla quarta missione dell'università, permettendoci di mettere la conoscenza al servizio delle persone. Desidero ringraziare le realtà con cui collaboriamo e tutte le professioniste e i professionisti dell'area delle Scienze della salute di Sapienza che, con la loro competenza e il loro impegno, hanno reso possibile questa iniziativa. E' anche attraverso momenti come questo che l'università riafferma il proprio ruolo di presidio di cultura, di salute e di responsabilità sociale, contribuendo a costruire una società più equa, consapevole e solidale".

"La Asl Roma 1 aderisce a tutte le iniziative di salute sul nostro territorio, siamo reduci da una 2 giorni importante, che ha tracciato una modalità di azione vincente: portare la prevenzione nei luoghi di vita delle persone; questo ci permette di intercettare il bisogno prima ancora dell'insorgere della patologia - sottolinea Giuseppe Quintavalle, direttore generale della Asl Roma 1 - Per il secondo anno prosegue quindi la nostra collaborazione con il Gruppo Fs e Sapienza università di Roma e si consolida la profonda sinergia con Fondazione IncontraDonna. Come azienda sanitaria interveniamo con un truck attrezzato multiscreening per eseguire esami mammografici, hpvtest, pap test e vaccinazioni. La Regione Lazio sta infatti portando avanti una capillare campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce e di immunizzazione da alcuni virus, come quello dell'Hpv, per arrivare attraverso la copertura vaccinale all'eradicazione del tumore alla cervice uterina".

L'iniziativa FrecciaRosa, con il patrocinio del ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Agenas, Sport e Salute, Farmindustria e Aiom (Associazione italiana oncologia medica), vedrà per tutto il mese di ottobre la presenza di medici specialisti e volontari a bordo di Frecce, Intercity e treni del Regionale per offrire consulenze e visite gratuite al seno. Il progetto, durante le 15 edizioni, ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.