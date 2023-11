A Nughedu si parla di comunicazione manipolativa, per prevenire la violenza sulle donne

Nughedu Santa Vittoria

Iniziativa della Comunità alloggio anziani – Centro diurno per anziani

Un incontro sul tema della comunicazione manipolativa, per informare e dare spunti di riflessione sul preoccupante problema della violenza contro le donne: è in programma sabato prossimo, 2 dicembre, alle 16.30 nei locali dell’ex oratorio, in piazza Parrocchia.

La relatrice sarà Lucia Tomasi. Si partirà dalla spiegazione dei processi cognitivi automatici, che i manipolatori riescono a utilizzare a loro vantaggio e che inducono le persone a mettere in atto comportamenti purtroppo anche pericolosi.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità alloggio anziani – Centro diurno per anziani di Nughedu Santa Vittoria, struttura gestita dalla cooperativa sociale Giubileo 2000 di Busachi.

Ingresso libero, l’attività è finanziata con un contributo della Regione Sardegna.

Mercoledì, 29 novembre 2023