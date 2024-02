Marrubiu

Domani la sfilata delle scuole e dei bambini

Sfilate, feste e tante maschere per tre giorni di grande divertimento: torna a Marrubiu a “Su Marrulleri”, con un’edizione ricca di eventi.

Il programma è stato svelato stamane in occasione di una conferenza stampa ospitata dalla sala consiliare del Comune, alla presenza del primo cittadino di Marrubiu Luca Corrias, il vicesindaco Paolo Soru, l’assessore allo Spettacolo Matteo Ciccu, il consigliere comunale con delega alla Sicurezza e i grandi eventi Mattia Tuveri; il presidente dell’associazione “Su Marrulleri” Marco d’Alessandro e il rappresentante Frabrizio Ledda; il presidente della Pro loco Tonio Scanu e il consigliere regionale Emanuele Cera.

A Marrubiu è tutto pronto per il tanto atteso evento. “Un’edizione che si preannuncia straordinaria, grazie al più grande contributo regionale mai concesso all’evento da ben 80.000 euro”, ha commentato il sindaco Corrias. “Per il 2024 abbiamo deciso di unire l’innovazione e della tradizione: riproponiamo gli immancabili carri, ma avremo anche come ospite speciale nella serata finale il dj Giorgio Prezioso, artista di punta degli anni ‘90 e di oggi, con un fine serata di divertimento”.

La sfilata del 18 febbraio conta già quasi una ventina di carri iscritti. “È inoltre riduttivo parlare di una semplice sfilata interprovinciale, poiché abbiamo gruppi provenienti da tutta l’Isola. Quest’anno abbiamo inoltre un rinnovato entusiasmo tra i carristi, al quale abbiamo assistito sui social anche grazie al contest Fantamarrulleri”, ha aggiunto il primo cittadino. “L’edizione 2024 sarà anche all’insegna dei ricordi: terremo nel cuore Gianfranco Spiga, noto Su Pirata, il creatore della maschera simbolo del Marrulleri scomparso lo scorso anno”.

Un occhio di riguardo va a piano della sicurezza. “Avremo 126 addetti all’esodo, provenienti dalle compagnie barracellati dell’Isola, poi 36 addetti alto rischio e numerosi soccorritori a piedi”, ha dichiarato il consigliere Tuveri. “Le linee di guida garantiscono una manifestazione sicura per tutti i visitatori”.

“Un ringraziamento per la realizzazione di tutto il piano per la sicurezza va agli uffici comunali, che hanno dedicato parte del proprio lavoro a rendere ancora più sicuro l’evento”, ha continuato il vicesindaco Soru.

Grande attesa per la tre giorni, in partenza domani. “Quest’anno siamo orgogliosi della manifestazione e di tutto quello che rappresenta per noi marrubiesi. Si parte domattina con la sfilata delle scuole, che si svolgerà durante la mattinata. I bambini si ritroveranno nel primo pomeriggio alla palestra di via Gramsci per una grande festa. L’11 prevista poi la sfilata locale dei gruppi del posto con dj set in piazza e la fagiolata itinerante della Pro loco. Si chiude con il gran finale della sfilata interprovinciale regionale di domenica 18 febbraio”.

“Quest’anno la sfilata dell’ultimo giorno si potrà vivere sin dalla mattina, con la creazione di punti ristoro per tutti i partecipanti e i visitatori”, ha aggiunto Corrias. “Dal palco di piazza Italia la giuria potrà ammirare i carri e le loro coreografie, decretando i migliori”.

La manifestazione ha visto la collaborazione del Comune con l’associazione Su Marrulleri, la Pro loco e la Coagi, che ha coinvolto il servizio educativo di Terralba e l’associaizone Is Giogus. “Noi siamo solo i traghettatori di questa manifestazione, attraverso il grande aiuto dei volontari e di coloro che si spendono per farla crescere”, ha commentato il presidente dell’associazione “Su Marrulleri”, Marco d’Alessandro. “Aspettiamo tante maschere e sarà un Carnevale prezioso”.

“Noi della Pro loco seguiamo i passi di Romano Cau, che tra i primi nella nostra associazione ha creduto nell’evento”, ha concluso il presidente Scanu. “Uniamo le forze affinché la manifestazione sia gioiosa e ricca di eventi e sicura. Cureremo dei piccoli rinfreschi, curati dalle nostre massaie, già all’opera in questi giorni. L’11 febbraio animeremo la sfilata con la tradizionale fagiolata e non mancheranno le golose zippole”.

“Il Marrulleri non vuole essere solo una sfilata di carri di cartapesta, ma un’occasione per valorizzare il territorio di Marrubiu e renderlo sempre più centrale tra i Carnevali di Sardegna”, concluso il sindaco.

Il programma. La tre giorni si apre domani, giovedì 8 , alle 9,30 con il colorato corteo delle scuole. Alle 16 al via la sfilata dei bambini in via Gramsci fino alle palestra di via Tirso, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una bella festa.

Domenica 11 in scena la sfilata locale, preceduta da un dj set in piazza Amsicora. Nel corso della sfilata si potranno gustare i piatti della fagiolata.

Domenica 18 febbraio il Marrulleri entra nel vivo con la grande sfilata interprovinciale. Alle 11,30 i visitatori potranno ammirare i carri allegorici in anteprima nelle vie Arborea e Fratelli Cerci. Alle 15 i Tamburini e Trombettieri Città di Oristano aprirano la manifestazione in via Napoli, seguirà la partenza della sfilata alle 15,30. Alle 21,30 in programma la premiazione dei migliori carri e gruppi in maschera sul palco di piazza Amsicora. La serata si chiuderà con il ritmo coinvolgente del dj Giorgio Prezioso.

Mercoledì, 7 febbraio 2024