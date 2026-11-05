A Golfo Aranci 173 mm, il doppio della pioggia attesa in un mese - Notizie

Una deviazione minima del vento proveniente da sud ha risparmiato oggi precipitazioni torrenziali e uno scenario da incubo alla Sardegna orientale, dove ieri era scattata l'allerta rossa della Protezione civile regionale. L'annunciato fronte temporalesco semistazionario, ancora attivo in queste ore, è rimasto per tutta la notte a 30-40 chilometri dalla costa, scaricando in mare gran parte della pioggia. Secondo le stime basate sulle rilevazioni radar, erano attesi circa 50 millimetri l'ora dalle 18 di ieri per tutta la notte e fino a stamattina, quando la perturbazione si è avvicinata al tratto fra il Golfo di Orosei e la Gallura: qui i meteorologi dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ne hanno potuto misurare l'intensità.Il picco - spiegano all'ANSA Giovanni Ficca, Lorenzo Smorlesi e Michele Cicoria, del Dipartimento Meteoclimatico - si è registrato a Golfo Aranci, dove la stazione Arpas ha rilevato ben 173 millimetri di pioggia nelle ultime sei ore, il doppio di quella che in genere ci si aspetta in un mese fra ottobre e novembre, secondo il dato aggiornato alle 14 di oggi.Le stazioni pluviometriche hanno registrato a Loiri Porto San Paolo 59 millimetri, a Siniscola 49, a La Maddalena 46, a Budoni una cinquantina. Molti meno ne risultano a Olbia, dove a San Pantaleo sono stati rilevati venti millimetri e a Murta Maria una decina di millimetri; nessuno al porto. Non è piovuto neppure a Nuoro.Secondo le previsioni, lo scirocco avrebbe dovuto puntare dritto sulla Sardegna dal Canale di Sicilia. Il flusso, invece, è arrivato da sud-ovest per poi piegare verso nord-est sulla Gallura, di fatto scavalcando l'Isola: questa debole flessione ha tenuto alla larga la linea temporalesca che comunque ha stazionato al largo per molte ore. Se la stessa quantità di pioggia...

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