Fordongianus

Approvato il progetto in Giunta. Presto la conferenza di servizi

Il cemento lavato al posto della strada sterrata, per trasformare il lungofiume di Fordongianus in una vera passeggiata, nel cuore di un parco fluviale. Il progetto è stato approvato venerdì scorso dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Serafino Pischedda. Ora la palla passa all’Unione dei Comuni del Guilcier, che cinque anni fa aveva ottenuto un finanziamento regionale di 460.000 euro per questo intervento. Poi verrà indetta la conferenza di servizi, che si dovrà chiudere entro 90 giorni. Arrivato anche quest’ultimo via libera si potrà infine procedere con l’affidamento dei lavori.

Il progetto curato dall’architetto Antonio Dejua prevede la realizzazione di una strada in cemento lavato lunga 350 metri lungo il fiume Tirso, dai bagni di Is Bangius fino al ponte. Con l’importo finanziato si conta di riuscire a coprire buona parte del tracciato sterrato, fino al chiosco.

“Quando piove la strada sterrata diventa impraticabile”, ha spiegato il sindaco Serafino Pischedda, “questa è la soluzione ideale che ci consentirà di restituire agli abitanti di Fordongianus e ai turisti un luogo fruibile, anche per chi ha difficoltà a deambulare, senza più dover combattere con la polvere. La speranza,