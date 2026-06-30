A Cagliari dall'1 luglio scatta il servizio estivo dei mezzi pubblici del Ctm - Notizie

Da mercoledì 1 luglio, e per tutto il mese nell'area metropolitana di Cagliari sarà in vigore l'orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale gestito dal Ctm.Ecco le principali variazioni di percorsi e frequenze, consultabili anche sull'app Busfinder e sul sito su www.ctmcagliari.it.Linee mare Poetto Express: tutti i giorni da piazza Matteotti al Poetto (fino all'Ospedale Marino), ogni 24 minuti.Linea 5ZE: tutti i giorni dal Parco di San Michele (Cinquini) al Poetto (Ospedale Marino), con una frequenza di 14 minuti.Linea 11: tutti i giorni dall'Amsicora a Calamosca, ogni 30 minuti.Linea QS: tutti i giorni da Dessì Deliperi a Lungo Saline, con una frequenza di 16 minuti fra le 7 e le 14 e di 20 minuti dalle 16 alle 20 Altre linee Linea UEX: Attiva con frequenza 25 minuti. Dal lunedì dal venerdì il servizio è sospeso fra le 15 e le 18, mentre il sabato termina alle 15.30.Linea 29: attiva dal lunedì al sabato, da S. Benedetto al Policlinico universitario di Monserrato, con una frequenza di 27 minuti di mattina e 30 minuti di pomeriggio.Linea 9: tutti i giorni, da Decimomannu a piazza Matteotti, con una frequenza media di 14 minuti nei giorni feriali e 25 minuti nei festivi. Come ogni anno, le corse limitate ad Assemini sono sospese nel periodo estivo.Servizio notturno - Tutti i giorni Continua il prolungamento notturno delle linee 1, 9, 30, 30R, PF e 7 Linea 1: ultime corse da Gioia alle 23.55 e 00.35 / dall'Ospedale Brotzu alle 23.50 e 00.30 Linea 9: ultime corse da via Roma alle 23.15 e 00.05 / dalla stazione di Decimomannu alle 23.25 Linea 30: da piazza Matteotti...

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