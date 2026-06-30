Da mercoledì 1 luglio, e per tutto il mese nell'area metropolitana di Cagliari sarà in vigore l'orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale gestito dal Ctm.
Ecco le principali variazioni di percorsi e
frequenze, consultabili anche sull'app Busfinder e sul sito su
www.ctmcagliari.it.
Linee mare Poetto Express: tutti i giorni da
piazza Matteotti al Poetto (fino all'Ospedale Marino), ogni 24
minuti.
Linea 5ZE: tutti i giorni dal Parco di San
Michele (Cinquini) al Poetto (Ospedale Marino), con una frequenza
di 14 minuti.
Linea 11: tutti i giorni dall'Amsicora a
Calamosca, ogni 30 minuti.
Linea QS: tutti i giorni da Dessì Deliperi a
Lungo Saline, con una frequenza di 16 minuti fra le 7 e le 14 e di
20 minuti dalle 16 alle 20 Altre linee Linea UEX: Attiva con
frequenza 25 minuti. Dal lunedì dal venerdì il servizio è sospeso
fra le 15 e le 18, mentre il sabato termina alle 15.30.
Linea 29: attiva dal lunedì al sabato, da S.
Benedetto al Policlinico universitario di Monserrato, con una
frequenza di 27 minuti di mattina e 30 minuti di pomeriggio.
Linea 9: tutti i giorni, da Decimomannu a piazza
Matteotti, con una frequenza media di 14 minuti nei giorni feriali
e 25 minuti nei festivi. Come ogni anno, le corse limitate ad
Assemini sono sospese nel periodo estivo.
Servizio notturno - Tutti i giorni Continua il
prolungamento notturno delle linee 1, 9, 30, 30R, PF e 7 Linea 1:
ultime corse da Gioia alle 23.55 e 00.35 / dall'Ospedale Brotzu
alle 23.50 e 00.30 Linea 9: ultime corse da via Roma alle 23.15 e
00.05 / dalla stazione di Decimomannu alle 23.25 Linea 30: da
piazza Matteotti...