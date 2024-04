Arte Una lezione a settimana al centro polivalente di via Tharros

Foto d'archivio

Cabras

La scuola di recitazione del Comune di Cabras è pronta per la partenza. Sono aperti i termini per la presentazione delle preiscrizioni ai corsi.

Le attività sono rivolte a minori e adulti a partire dai 13 anni di età e si svolgeranno, con cadenza settimanale, presso il centro polivalente di via Tharros, dotato di palco e nel quale sono in via di ultimazione i camerini per i futuri spettacoli teatrali.

Gli interessati devono presentare all’ufficio protocollo la scheda di preiscrizione, scaricabile dal sito istituzionale , entro le ore 12 di giovedì 11 aprile. Il documento di preiscrizione può anche essere inviato via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Successivamente si dovrà regolarizzare la quota di iscrizione sulla base di una nuova comunicazione comunale.

È prevista una quota di partecipazione mensile agevolata,