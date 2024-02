Bosa

Nell’aula magna dell’oratorio “San Giovanni Bosco”

Una lettura di poesie edite e inedite a cura dell’autore, Massimiliano Fois. L’appuntamento con “Antologia poetica vocale” a Bosa è per giovedì prossimo, 22 febbraio, nell’aula magna dell’oratorio “San Giovanni Bosco” alle ore 18.30.

Finalista al Premio Alda Merini nel 2020, il poeta, saggista e narratore Massimiliano Fois ha pubblicato tre raccolte di versi: “47 Voli di Pipistrello” (2004), “Poesie Operaie. Versi a contratto metalmeccanico” (prima edizione Panoramika Editrice 2007, 2ª edizione Collettivo Compagni 2007, 3ª edizione Fondazione Renzo Laconi 2011), e la fortunata silloge “Breviario per notturni campestri” (edizioni Nemapress 2018/ II e III ed. 2019), primo premio al “Premio Letterario Osilo” sezione Poesia Edita, 2020, premio nazionale poesia edita “Leandro Polverini” miglior copertina, ad Anzio nel 2023, e rappresentato, nella forma di concerto poetico con le musiche di Quirico Solinas e cinque musicisti, in 21 repliche in giro per la Sardegna.

Altre sue composizioni poetiche sono state pubblicate in riviste nazionali.

La serata in programma a Bosa è organizzata in collaborazione con la Biblioteca diocesana. L’ingresso è gratuito.

Lunedì, 19 febbraio 2024