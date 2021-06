3 stupende spiagge della Sardegna

Scrivere questi articoli è sempre difficile, e anche ingiusto: come si può, tra lo sterminato numero di meravigliose spiagge sarde, sceglierne 3 da porre sopra a tutte le altre? È pur vero che il tempo di noi turisti non è illimitato, e che un minimo di selezione occorre farla, quindi piccoli approfondimenti come questo possono tornare utili. Un recente articolo su Expedia.it ha elencato 10 lidi spettacolari: noi tenteremo un'impresa ancora più ardua, scegliendone tre – uno del nord, uno del centro e uno del sud dell'isola.

Partendo proprio dal basso, nei pressi di Chia (un'ora di auto da Cagliari), troviamo la spiaggia di Su Giudeu, fantastica per tre motivi: la finissima sabbia bianca, il fondale basso e l'isolotto raggiungibile con una nuotata tra acque fresche e trasparenti. Queste caratteristiche la rendono un lido adatto in particolar modo alle famiglie, che soggiornando in zona avranno anche la possibilità di visitare l'interessante area archeologica di Bithia, antica città nuragica e fenicia prima, punica e romana poi.

Saliamo al centro dell'isola per raggiungere Oristano e una delle spiagge più famose della costa occidentale della Sardegna: Is Arutas. Camminerete sul quarzo, perché è di questo che è fatto l'arenile: una miriade di minuscoli granelli dorati, rosa e verdi che vi daranno l'impressione di camminare su un altro pianeta. Se le passeggiate non vi bastano, divertitevi anche a fare surf e snorkeling, che da queste parti sono attività di punta.

Terminiamo il nostro viaggio verso nord rilassandoci sulle rive di Tahiti. Avete capito bene: la spiaggia di Cala Brandinchi è così bella e le sue acque sono tanto limpide da averle fatto guadagnare questo soprannome. È difficile dare torto a locali e habitué quando la definiscono in questo modo, perché il paesaggio incontaminato (in bassa stagione) e la vista sull'isola di Tavolara può sicuramente suggerire scenari esotici. A far tornare in mente la Sardegna ci pensano i fenicotteri rosa, gli aironi e i cavalieri d'Italia, così come le tante specie marine autoctone che è possibile incontrare facendo snorkeling.

Vi è venuta voglia di spiaggia? Allora prenotate subito un volo, un hotel o tutte e due per la Sardegna, magari noleggiando anche un'auto: è il modo migliore per non perdervene nemmeno una!