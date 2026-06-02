(Adnkronos) - Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese "un partner solido e un amico". Il segretario di Stato americano ha rivolto “le più sentite congratulazioni al popolo italiano”, sottolineando il valore storico del legame tra i due Paesi e richiamando l’influenza delle tradizioni repubblicane di Roma nella formazione degli Stati Uniti. “Mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250° anniversario dell’indipendenza – ha affermato in una nota – onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori”.

Nel messaggio, Rubio evidenzia come il partenariato tra Washington e Roma continui a basarsi su valori condivisi: “Fede, libertà e stato di diritto”, principi che, secondo il segretario di Stato, rappresentano il fondamento della relazione bilaterale.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’Italia sul piano internazionale e della difesa. Gli Stati Uniti, ha sottolineato Rubio, “plaudono al maggiore investimento dell’Italia nelle spese per la difesa” e apprezzano l’impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e per la stabilità del Medio Oriente.

Il capo della diplomazia americana ha inoltre ribadito l’apprezzamento di Washington per il sostegno italiano agli sforzi volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, così come per la cooperazione nel contrasto alle minacce alla sicurezza condivisa.

Rubio ha poi ricordato la presenza militare statunitense in Italia, ringraziando il Paese per l’ospitalità concessa a “quasi 30.000 membri delle forze armate statunitensi e alle loro famiglie”, distribuiti nelle principali basi sul territorio nazionale.

Sul piano economico e tecnologico, il segretario di Stato ha riconosciuto la “leadership italiana nel promuovere tecnologie critiche e nel costruire una base industriale resiliente in tutta Europa”, sottolineando come la cooperazione scientifica e industriale contribuisca a innovazione, occupazione e crescita reciproca.

“Che la nostra partnership possa continuare a prosperare. Buon 80° anniversario”, ha concluso Rubio, riaffermando la solidità del legame transatlantico tra Italia e Stati Uniti.