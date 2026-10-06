Zuncheddu, 'dopo 33 anni in carcere da innocente nessuno mi ha chiesto scusa' - Notizie

(di Francesca Pierleoni) Un caso considerato il più lungo errore giudiziario della storia italiana recente. E' quello dell'ex pastore Beniamino Zuncheddu, oggi 62enne, condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto nel 1991 a Sinnai, nel sud della Sardegna. La sua innocenza è stata riconosciuta con una sentenza di assoluzione solo nel 2024, dopo circa 33 anni di carcere, grazie all'impegno di un giovane avvocato, Mauro Trogu, che con una battaglia legale di sette anni, è arrivato ad avere la revisione del processo. Una storia che viene ripercorsa con rigore e intensità da Zustissia l'opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro di Trogu e Zuncheddu "Io sono innocente" ( De Agostini Libri). Nel dramma giudiziario in arrivo nelle sale in anteprima l'8 ottobre in Sardegna e dal 15 in tutt'Italia con Piper Film, a calarsi nei panni del pastore è Fabrizio Ferracane, mentre l'avvocato ha il volto di Michele Riondino, in un cast che comprende Geppi Cucciari, Paola Giannini, Jacopo Cullin, Francesco Colella e Philippine Leroy-Beaulieu. A conquistare l'attenzione nella conferenza stampa a Roma è soprattutto il vero Zuncheddu, al quale non è ancora arrivato il risarcimento principale per l'ingiusta detenzione (ne ha ricevuto solo uno di 30 mila euro per essere stato rinchiuso in celle piccole e sovraffollate, ndr) : "Il film mi è piaciuto moltissimo, mi ha emozionato perché sono tornato indietro nel tempo a quando mi hanno preso.Anche se per raccontare tutto, dall'inizio alla fine ce ne vorrebbero molti di film" spiega con un sorriso. In questi due anni di libertà "mi sto riprendendo bene, non è più come agli inizi, che sembravo un cadavere ambulante". Per reggere, durante la lunga detenzione "mi sono aggrappato un po' alla fede, un po' alla speranza, pensavo molto alla famiglia e al...

Leggi tutto su Ansa Sardegna