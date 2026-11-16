(Adnkronos) - Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. E' quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta Kyiv Independent, che ricorda come la dichiarazione del leader di Kiev arriva mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del Paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine.

"Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa", ha dichiarato Zelensky, citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi. "Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche", ha continuato.

Solo nell'ultima settimana, droni ucraini a lungo raggio hanno attaccato un importante impianto petrolifero nell'oblast' di Samara, in Russia, una grande raffineria di petrolio nella città russa di Volgograd e la più grande raffineria di petrolio della Russia, situata a 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina, ricorda sempre Kyiv Independent.

Circa 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca nel corso della notte e della mattinata di lunedì. E' quanto ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin, aggiungendo che la maggior parte è stata intercettata e 191 sono stati "neutralizzati" mentre si avvicinavano a Mosca. Sobjanin aveva inizialmente indicato il lancio di circa un centinaio di droni verso la capitale, per poi fornire un bilancio aggiornato tramite Telegram.

"Dalle 17:00 del 15 novembre alle 08:00 del 16 novembre, circa 600 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta a grande distanza dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa", ha precisato il sindaco, aggiungendo che 191 droni sono stati "neutralizzati" in prossimità di Mosca. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime o danni materiali.

Complessivamente le forze di difesa aerea hanno abbattuto nella notte 1.336 droni sul territorio russo. L'attacco è stato uno dei più ingenti dell'anno, secondo i dati del ministero della Difesa russo. Sono stati distrutti 1.336 droni ucraini ad ala fissa nei territori di Tver, Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Oryol, Voronezh, Vladimir, Smolensk, Nizhny Novgorod, Rostov, nel territorio di Krasnodar, in Crimea, nella regione di Mosca e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero.

Il precedente attacco su vasta scala, paragonabile per numero di droni, si è verificato nella notte del 13 novembre, quando le difese aeree russe hanno abbattuto 1.198 droni. Prima di allora, uno degli attacchi più ingenti era stato registrato il 29 ottobre, quando erano stati colpiti 1.214 bersagli aerei. L'attacco più massiccio dell'anno si è verificato il 20 settembre, ultimo giorno delle elezioni della Duma di Stato. In quell'occasione, sono stati intercettati e distrutti 1.951 droni ucraini e 8 missili.

Le forze armate ucraine hanno attaccato il ponte di Crimea e il traffico sul ponte verrà limitato fino a metà giornata, ha reso noto il capo Sergei Aksyonov. In precedenza, la compagnia ferroviaria della Crimea aveva segnalato ritardi per quattro treni diretti in Crimea a causa della sospensione del traffico sul ponte. Le restrizioni al transito sul ponte sono entrate in vigore dopo le 2 del mattino, ora di Mosca.

La Cina ha intanto confermato che il presidente Xi Jinping e i presidenti statunitense e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, terranno il loro primo vertice trilaterale il 19 novembre nella città di Shenzhen, nel sud della Cina.

"Il 19 novembre, il presidente cinese Xi Jinping terrà un incontro tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti, insieme al presidente russo Vladimir Putin e al presidente statunitense Donald Trump, a Shenzhen", ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in un breve comunicato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Anche la Casa Bianca ha confermato l'incontro trilaterale. Secondo l'annuncio della presidenza statunitense, il vertice si terrà presso il resort Kylin Villa a Shenzhen, in Cina, e inizierà alle 14.30 ora locale del 19 novembre.

Ieri, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato all'agenzia Tass che era stato raggiunto un accordo per tenere l'incontro trilaterale a margine del vertice dell'Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) il 19 novembre.