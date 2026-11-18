(Adnkronos) - "Io spero che il centrodestra sia in grado di vincere senza Vannacci, perché Vannacci non c’entra niente con il centrodestra, non c’entra niente con i valori di Forza Italia". A dirlo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ospite di 'Maschio Selvaggio', il programma di Rai Radio2 condotto da Nunzia De Girolamo e Flora Canto. Interpellato sull’eventuale presenza di Vannacci nella coalizione, Zangrillo ha aggiunto: "Forza Italia sta al centro di una coalizione che vive da più di trent’anni perché si fonda sulla condivisione di certi principi, di certi valori. Se noi dovessimo accettare Vannacci in coalizione con noi, smentiremmo la nostra storia". Il rischio, secondo il ministro, sarebbe quello di diventare "una coalizione che non è più una coalizione di valori e di principi, ma un cartello elettorale". "Questa situazione non si deve per niente verificare", ha concluso.

Roberto Occhiuto può rappresentare il rinnovamento di Forza Italia? "Certamente. Roberto è una persona che ha una grande esperienza politica, anche se è ancora un uomo molto giovane", ha spiegato il ministro, sottolineando come abbia idee "anche un po’ di rottura rispetto alla tradizione del pensiero di Forza Italia". Per Zangrillo, Occhiuto "ha la leadership per essere un riferimento: lo considero un politico di valore, di spessore, sicuramente una persona che potrebbe dare molto". Per quanto riguarda la possibilità di un ingresso in politica di Marina o Pier Silvio Berlusconi, il ministro ha osservato: "Sono molto concentrati sul loro lavoro da imprenditori", definendo "complicata l’idea che uno dei due decida a un certo punto di scendere in campo". Un’eventualità che, ha precisato, "sarebbe un’ottima notizia per noi, perché significa continuità", ma che oggi "non mi pare uno scenario molto vicino o realizzabile".