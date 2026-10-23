(Adnkronos) - “Il trasporto pubblico locale è uno dei settori più importanti e cruciali per il nostro Paese: è proprio con i mezzi del trasporto pubblico che si muovono quotidianamente milioni di persone. In questo momento abbiamo bisogno di investimenti nel settore per far sì che la sostenibilità ambientale si concretizzi effettivamente. Proprio il trasporto pubblico locale, se riuscisse a conquistare sempre più utenti e quote modali, contribuirebbe sicuramente alla sostenibilità ambientale”. Così Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.

Zaccheo ha poi sottolineato la necessità di coniugare sostenibilità ambientale ed economica: “Le politiche di sostenibilità ambientale hanno però bisogno anche della sostenibilità economica. Secondo me, quindi, è fondamentale attrarre investimenti non soltanto pubblici, ma anche privati. È in questa direzione che l’Autorità di regolazione dei trasporti ha operato negli ultimi quattro anni”.