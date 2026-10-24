(Adnkronos) - "Sono un giornalista freelance, scrivo per il Fatto Quotidiano, e sono stato invitato per parlare di iftar, ma anche tante altre cose". Inizia così la sua presentazione Youssef Siher, italiano di seconda generazione, ritenuto l'ideatore del Movimento 17 ottobre, in un video del 2023 del canale 'Medio Oriente e dintorni' su YouTube che lo presenta come l'organizzatore del "primo iftar (pranzo serale che interrompe il digiuno del Ramadan, ndr.) pubblico di Milano".

Il ricercatore racconta la sua esperienza accademica e il suo ruolo come socio fondatore e primo presidente dell'associazione degli studenti musulmani dell'Università Statale di Milano, spiegando le motivazioni che hanno spinto alla creazione del gruppo. "Sono stato il primo presidente effettivo e uno dei soci fondatori" nel 2018, racconta.

"Ho fatto molte esperienze per la comunità musulmana della Statale di Milano e sono bresciano. Sono di Brescia, nato e vissuto fino al liceo in provincia di Brescia, poi sono andato a Milano per studiare all'università statale", racconta nel video.

"Sono stato presidente dell'associazione alla Statale di Milano, quindi rappresentavo gli studenti lì, ma abbiamo cercato di creare una specie di federazione, abbiamo cercato di capire se in altre università si potesse per prima cosa creare delle associazioni e poi federarsi in una struttura nazionale di rappresentanza, magari anche a livello ministeriale - racconta ancora -. Quindi a cascata i diritti arrivavano in tutte le università dove gli studenti musulmani non hanno avuto le possibilità di fondarle queste associazioni. Il lavoro è stato molto complicato. Il progetto è nato ma poi è morto perché dobbiamo considerare anche il fatto che chi fa questo tipo di attivismo sono principalmente studenti, hanno i corsi, hanno lavori part time".