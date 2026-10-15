(Adnkronos) - Il palazzo della presidenza del governo yemenita in esilio, e riconosciuto dalla comunità internazionale, è stato preso di mira con cinque missili dagli Houthi, che controllano ampie parti dello Yemen tra cui la capitale Sana'a. Secondo al-Arabiya, tutti i ministri ed il premier Shaya al-Zindani sono salvi, mentre sono rimaste uccise due guardie del capo del governo. Si contano anche sei feriti.

Fonti yemenite a Sky News Arabia hanno confermato che ci sono vittime nell'attacco missilistico contro il palazzo presidenziale di Aden, città roccaforte del governo in esilio, aggiungendo che tutte le strade che conducono al palazzo al-Maashiq sono state chiuse.

Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco, sostenendo di preso di mira il quartier generale, sito all'interno della presidenza, che supervisiona le operazioni militari saudite contro il gruppo filo-iraniano. L'attacco "fa parte della strategia dichiarata per colpire le loro forze (saudite, ndr) ovunque si trovino", hanno dichiarato gli Houthi.

I ribelli da giorni hanno preso di mira le forze saudite. Dal primo ottobre l’aeroporto internazionale King Khalid, situato a nord di Riad, "è stato oggetto di 20 attacchi" da parte degli Houthi e questi attacchi tra il 7 e l'11 ottobre "hanno provocato 17 morti e 333 feriti", riferisce Il portavoce della coalizione guidata dall’Arabia Saudita in Yemen, Turki al-Maliki, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Riad per illustrare gli ultimi sviluppi del conflitto in corso. Gli attacchi degli Houthi contro gli aeroporti sauditi "rappresentano una minaccia per la sicurezza regionale", ha spiegato aggiungendo le forze della coalizione hanno distrutto depositi di missili balistici delle milizie Houthi situati nelle montagne intorno a Sana’a, la capitale dello Yemen. Complessivamente la coalizione "ha distrutto 127 depositi delle milizie Houthi nelle aree montuose".