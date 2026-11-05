(Adnkronos) - A X Factor 2026 il terzo Live Show è 'Jukebox Night'. Il palco dell’X Factor Arena, giovedì 5 novembre su Sky e in streaming su NOW, si trasforma in un grande locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta per rivivere appieno l’età d’oro della musica, diventando una "macchina del tempo musicale" che riporta in scena sonorità e atmosfere di quei decenni con dei grandi classici senza tempo.

Le assegnazioni dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi vanno proprio in questo senso: gli artisti in gara proporranno le loro versioni di brani leggendari che, in quegli anni, han rivoluzionato il panorama musicale. A gestire la serata, la conduttrice dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Giorgia.

Il mood anni Sessanta e Settanta colorerà il meccanismo classico previsto anche in questa terza serata: gli 11 concorrenti ancora in gara verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. Se troveranno una maggioranza, il concorrente sarà eliminato; in caso di spaccatura a metà del tavolo, parola al pubblico col Tilt.

Nella squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò proporrà una delle ballate più intense e struggenti della storia del pop, “All by Myself”, nella versione originale di Eric Carmen; la band degli Scraffs esplorerà il punk con “God Save the Queen” dei Sex Pistols, manifesto provocatorio e dissacrante di un'intera generazione; Teo Bok, invece, si cimenterà con “Have You Ever Seen the Rain?”, brano dalle atmosfere malinconiche tra i più celebri dei Creedence Clearwater Revival; Irama ha assegnato a Le Distanze “Another Brick In The Wall, Part Two” dei Pink Floyd, l’immenso brano di protesta contro il conformismo impreziosito da uno dei riff più riconoscibili della storia del rock; a Lenanie “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, irresistibile ritratto dell’Italia in tutte le sue contraddizioni, diventato un inno collettivo; a Patrizia “Tu si' 'na cosa grande” di Domenico Modugno, una delle più intense dichiarazioni d’amore della canzone napoletana; Jake La Furia, per i suoi artisti, ha scelto per Alex Fontana “Nights in White Satin” dei The Moody Blues, capolavoro del rock sinfonico dalle atmosfere sognanti e dall'arrangiamento orchestrale inconfondibile; e per ALÌA “Mamma Mia” degli ABBA, esplosiva hit pop del 1975 con un ritornello irresistibile che ha conquistato il mondo; infine, nella squadra di Paola Iezzi, camilla canterà “Be My Baby” di The Ronettes, autentica perla del pop anni Sessanta, celebre per il suo iconico ritmo di batteria; la band super young Mad-Dog affronterà lo scoglio “Rebel Rebel” di David Bowie, uno dei brani simbolo del glam rock, con il suo riff di chitarra inconfondibile; infine, Manu si metterà alla prova con “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti, intensa ballata del 1969, tra i pezzi più conosciuti e amati della musica italiana, che racconta in maniera semplice e universale il ricordo di un amore passato.

Nel Live Show di oggi, giovedì 5 novembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), a impreziosire il menù a tema ‘60/’70 una performance speciale, pienamente inserita nel mood della 'Jukebox Night', di Fulminacci, uno dei cantautori più centrali nel panorama italiano del 2026: dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con 'Stupida Sfortuna', brano - certificato disco di platino - che ha conquistato il Premio della Critica 'Mia Martini'.