(Adnkronos) - A X Factor 2026 arriva il momento di chiudere i Bootcamp: stasera su Sky e in streaming su Now, gli altri artisti che hanno superato il primo step, quello delle Auditions, torneranno sul palco per farsi riascoltare dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Tutti lo faranno con la speranza di poter continuare a coltivare sogni e aspettative e arrivare alle Last Call, il terzo e decisivo livello delle selezioni prima dell’inizio dei Live Show. A guidarli fino all’ultimo centimetro prima di arrivare sul palco dell’Allianz Cloud, sotto i riflettori dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Giorgia: a lei il compito di avviare e poi chiudere la seconda e ultima parte di Bootcamp, nonché il ruolo fondamentale di incoraggiare i ragazzi prima dell’esibizione e di riaccoglierli subito dopo il verdetto.

Anche questa settimana, l’obiettivo rimane lo stesso: ottenere l’unanimità da parte dei giudici nel meccanismo facile ma inesorabile delle quattro carte sul tavolo. Se saranno tutte verdi, infatti, l’artista metterà in tasca il biglietto per le Last Call; se saranno tutte rosse, il proprio percorso terminerà in quell’istante; in tutti gli altri casi, i giudici potranno confrontarsi e dibattere, a microfoni accesi, per provare a trovare una unanimità, dopodiché dovranno rivotare per un verdetto che a quel punto sarà definitivo. I colpi di scena sono però dietro l’angolo: Irama, Jake e Paola hanno ancora in tasca il preziosissimo X Pass (Francesco lo ha già giocato una settimana fa, per il 22enne di Nardò Giacomo Calò) e quindi ogni verdetto potrebbe essere ribaltato in qualsiasi momento. Tramite questa “carta speciale”, infatti, ogni giudice dà all’aspirante concorrente la garanzia di poter accedere alle Last Call nella propria squadra, e quindi l’X Pass diventa un jolly fondamentale sia per “premiare” un ragazzo ritenuto meritevole nonostante l’iniziale apparente bocciatura sia per “rubare” un talento ai colleghi giudici, col desiderio quindi di poterci lavorare assieme a tutti i costi.

Quella di stasera, giovedì 8 ottobre - alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) – sarà anche l’ultima volta in cui vedremo i quattro giudici lavorare “assieme”: una volta completato il Bootcamp, infatti, i quattro inizieranno il proprio percorso in autonomia, a partire dalla formazione del terzetto di artisti in gara che sarà al centro della serata delle Last Call. Sarà quindi, per i giudici, l’ultima occasione per mettere in piedi strategie, progetti e obiettivi che poi saranno chiamati a concretizzare dalla prossima settimana quando, da soli al tavolo, affronteranno lo spietato meccanismo delle tre sedie da riempire a suon di switch. Solo allora si formeranno le squadre ufficiali che Francesco, Irama, Jake e Paola porteranno con sé ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.