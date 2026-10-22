(Adnkronos) - Le luci dell'X Factor Arena stanno per riaccendersi. Dopo le appassionanti e serrate fasi di selezione, il percorso di X Factor 2026 entra nella sua fase più attesa e spettacolare. I Live Show prenderanno il via oggi giovedì 22 ottobre in prima serata su Sky e in streaming su NOW, in diretta dal Teatro Repower di Assago.

A fare gli onori di casa ci sarà Giorgia pronta a guidare i ragazzi e ad accompagnare il pubblico nel cuore della gara. Al tavolo dei giudici, quattro personalità che sin dalle selezioni sono apparse forti e complementari: Francesco Gabbani, la new entry di quest’anno Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La loro missione è quella di gestire le proprie squadre e sfidarsi a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance.

Lo faranno sin dal primo Live Show, nel quale i 12 concorrenti si divideranno in due manche di cover. I meno votati di ciascuna manche andranno al ballottaggio e a quel punto la parola spetterà ai giudici: se almeno tre di loro voteranno la stessa persona, sarà eliminata; se invece si divideranno a metà scatterà il Tilt. Sempre nel corso del primo Live verranno inoltre svelati i nomi dei due artisti su cui Giorgia avrà puntato con i propri 'Škoda X Pass': si tratta di due degli artisti eliminati nel corso delle Last Call, che proporranno un loro cavallo di battaglia dopodiché saranno giudicati dal pubblico da casa che, con un televoto flash, sceglierà il proprio preferito. Il vincitore di questo ballottaggio tornerà in gara, entrando direttamente nella squadra che sarà rimasta senza un concorrente al termine delle due manche del Live Show 1.

E per aprire gli appuntamenti dei Live Show il ritorno di un pezzo di storia del programma: Marco Mengoni torna sul palco dell’X Factor Arena con un set inedito, realizzato in esclusiva per il programma. La gara tra i 12 concorrenti ufficiali si svilupperà esibizione dopo esibizione, con l'obiettivo finale di raggiungere il palco dell'Unipol Forum di Assago, che giovedì 3 dicembre ospiterà la finalissima.

Le quattro squadre intanto sono pronte a sfidarsi all'X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. Il team di Francesco Gabbani schiera il suo X Pass Giacomo Calò, ventiduenne di Nardò, la diciottenne genovese Alice Fregoso e la band toscana Scraffs. Jake La Furia porterà invece ai Live la ventenne di Fano, Veronica Bruganelli, il ventisettenne napoletano Alex Fontana e il suo X Pass Martina Cerutti, in arte Alìa, dicianonovenne di Desenzano del Garda. Per quanto riguarda le scelte di Paola Iezzi, la rosa comprende il suo X Pass Camilla Guerini, ventitreenne bresciana, la band alternative rock sassarese Mad-Dog e il diciannovenne palermitano Manuel Gargano. Infine, la squadra di Irama è composta dalla band Le Distanze, dal venticinquenne pratese Danny Anania, in arte Lenanie, e dalla ventunenne campana Patrizia Napolano.

Nelle settimane successive torneranno, tra le altre, le puntate a tema, la celebre giostra e la serata degli inediti, il primo vero traguardo di stagione per tutti i cantanti in gara.