Wimbledon, malore sugli spalti. Sabalenka porta acqua e ghiaccio in tribuna

(Adnkronos) - Malore sugli spalti durante il match tra la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, prima semifinale del torneo singolare femminile di Wimbledon 2025. Oggi, giovedì 10 luglio, il match è stato interrotto per 5 minuti nel corso del terzo game del primo set dopo che una donna si è sentita poco bene a causa del forte sole sugli spalti. Le giocatrici in campo, anche per merito di una situazione movimentata, si sono subito accorte del problema e la partita è stata fermata.

In quel momento, Sabalenka ha portato acqua e ghiaccio alla donna, assicurandosi che tutto fosse sotto controllo. Le giocatrici hanno poi atteso all'ombra l'arrivo dei soccorsi per ricominciare il match (per la cronaca, game vinto in rimonta dalla bielorussa, per il 3-3).

Un episodio analogo si è verificato nel corso dell'ottavo game (sul 4-3 per Anisimova): anche qui, Sabalenka si è subito diretta verso le tribune per dare un aiuto con la sua borraccia alla ragazza. Caldo infernale oggi a Wimbledon.

