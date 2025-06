Wimbledon 2025 al via, il programma di oggi e dove vedere i match

(Adnkronos) - Inizia Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 30 giugno, parte lo Slam inglese tra conferme e grandi novità (tra cui il nuovo montepremi), con diversi azzurri impegnati. Ad aprire il torneo sarà il campione in carica Carlos Alcaraz, che come da tradizione debutterà sul Centrale: il suo avversario sarà Fabio Fognini. Da Berrettini ad Arnaldi, ecco il programma della prima giornata e dove vedere i vari match in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi, lunedì 30 giugno, a Wimbledon.

Dalle 14:30, sul Centrale

Fabio Fognini (ITA) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Paula Badosa (ESP) [9] v Katie Boulter (GBR)

Arthur Rinderknech (FRA) v Alexander Zverev (GER) [3]

Dalle 14, sul campo 1

Aryna Sabalenka [1] v Carson Branstine (CAN)

Jacob Fearnley (GBR) v Joao Fonseca (BRA)

Emma Raducanu (GBR) v Mingge Xu (GBR)

Dalle 12, sul campo 2

Benjamin Bonzi (FRA) v Daniil Medvedev [9]

Elena-Gabriela Ruse (ROU) v Madison Keys (USA) [6]

Jasmine Paolini (ITA) [4] v Anastasija Sevastova (LAT)

Taylor Fritz (USA) [5] v Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Dalle 12, sul campo 3

Sonay Kartal (GBR) v Jelena Ostapenko (LAT) [20]

Holger Rune (DEN) [8] v Nicolas Jarry (CHI)

Matteo Berrettini (ITA) [32] v Kamil Majchrzak (POL)

Katerina Siniakova (CZE) v Qinwen Zheng (CHN) [5]

Dalle 12, sul campo 4

Oliver Tarvet (GBR) v Leandro Riedi (SUI)

Greet Minnen (BEL) v Olivia Gadecki (AUS)

Ethan Quinn (USA) v Henry Searle (GBR)

Dalle 12, sul campo 5

Adrian Mannarino (FRA) v Christopher O'Connell (AUS)

Luciano Darderi (ITA) v Roman Safiullin

Lulu Sun (NZL) v Marie Bouzkova (CZE)

Dalle 12, sul campo 6

Learner Tien (USA) v Nishesh Basavareddy (USA)

Varvara Gracheva (FRA) v Aliaksandra Sasnovich

Ann Li (USA) v Viktorija Golubic (SUI)

Matteo Arnaldi (ITA) v Botic van De Zandschulp (NED)

Dalle 12, sul campo 7

Anca Todoni (ROU) v Cristina Bucsa (ESP)

Zizou Bergs (BEL) v Lloyd Harris (RSA)

Kamilla Rakhimova v Aoi Ito (JPN)

Shintaro Mochizuki (JPN) v Giulio Zeppieri (ITA)

Dalle 12, sul campo 8

Eva Lys (GER) v Yue Yuan (CHN)

Peyton Stearns (USA) v Laura Siegemund (GER)

Jan-Lennard Struff (GER) v Filip Misolic (AUT)

Gabriel Diallo (CAN) v Daniel Altmaier (GER)

Dalle 12, sul campo 9

Vit Kopriva (CZE) v Jordan Thompson (AUS)

Olga Danilovic (SRB) v Shuai Zhang (CHN)

Yanina Wickmayer (BEL) v Renata Zarazua (MEX)

Brandon Holt (USA) v Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [26]

Dalle 12, sul campo 10

Diane Parry (FRA) v Petra Martic (CRO)

Beatriz Haddad Maia (BRA) [21] v Rebecca Sramkova (SVK)

Pablo Carreno Busta (ESP) v Chris Rodesch (LUX)

Anastasia Pavlyuchenkova v Ajla Tomljanovic (AUS)

Dalle 12, sul campo 12

Elmer Moller (DEN) v Frances Tiafoe (USA) [12]

Valentin Royer (FRA) v Stefanos Tsitsipas (GRE) [24]

Leylah Fernandez (CAN) [29] v Hannah Klugman (GBR)

Marketa Vondrousova (CZE) v McCartney Kessler (USA) [32]

Dalle 12, sul campo 14

Viktoriya Tomova (BUL) v Ons Jabeur (TUN)

Bernarda Pera (USA) v Linda Noskova (CZE) [30]

Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] v James Duckworth (AUS)

Jenson Brooksby (USA) v Tallon Griekspoor (NED) [31]

Dalle 12, sul campo 15

Kimberly Birrell (AUS) v Donna Vekic (CRO) [22]

Alexei Popyrin (AUS) [20] v Arthur Fery (GBR)

Billy Harris (GBR) v Dusan Lajovic (SRB)

Yulia Putintseva (KAZ) v Amanda Anisimova (USA) [13]

Dalle 12, sul campo 16

Mattia Bellucci (ITA) v Oliver Crawford (GBR)

Diana Shnaider [12] v Moyuka Uchijima (JPN)

Andrey Rublev [14] v Laslo Djere (SRB)

Elise Mertens (BEL) [24] v Linda Fruhvirtova (CZE)

Dalle 12, sul campo 17

Jiri Lehecka (CZE) [23] v Hugo Dellien (BOL)

Francisco Cerundolo (ARG) [16] v Nuno Borges (POR)

Harriet Dart (GBR) v Dalma Galfi (HUN)

Ashlyn Krueger (USA) [31] v Mika Stojsavljevic (GBR)

Dalle 12, sul campo 18

Anna Bondar (HUN) v Elina Svitolina (UKR) [14]

Cameron Norrie (GBR) v Roberto Bautista Agut (ESP)

Mackenzie McDonald (USA) v Karen Khachanov [17]

Naomi Osaka (JPN) v Talia Gibson (AUS)

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.

