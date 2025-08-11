(Adnkronos) - Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata oggi l'ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie.
Ieri mattina l'ottavo decesso nel Lazio. Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con altre patologie, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino.
