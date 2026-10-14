"Oggi le grandi aziende nel paese hanno una responsabilità importante: cercare per tutta la filiera di trasmettere quelli che sono stati e sono i modelli di welfare. Il welfare è uno strumento importante che non deve essere visto come un costo, ma invece come un plus molto importante per dare più competitività alle aziende". A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, amministratore delegato I.W.S. e presidente Terna, in occasione del Global Welfare Summit 2026, giunto alla terza edizione, alla presenza di oltre 600 partecipanti.

"Dobbiamo - sottolinea - mettere al centro le persone. Chiaramente le grandi aziende del Paese hanno più strumenti di welfare anche nella parte contrattuale e devono cercare di dare alla filiera dei loro fornitori gli strumenti che possono essere utili anche per loro, dalla sanità alla previdenza. E' importante anche incidere sul gender pay gap per offrire modelli che agevolino le donne nel mondo del lavoro e per promuovere l'introduzione dei giovani nel mercato. Dai dati che noi abbiamo non è vero che i giovani non vogliono fare carriera, anzi vogliono rimanere a lavorare in Italia, per questo li dobbiamo aiutare".

"Sul welfare - precisa Cuzzilla - si può giocare una grande partita; in tutti gli strumenti di misurazione che vediamo, sia in questo convegno, sia anche in tutti gli studi che noi stiamo facendo, sia come Cida sia con le grandi aziende, si dimostra che laddove c'è un welfare ottimale e si mette al centro le persone, la produttività aumenta".