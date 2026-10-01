(Adnkronos) - È ancora presto per capire se dietro l’aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Flydubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell’Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che oggi è tornato sull'episodio in un'intervista a Fox News. "È troppo presto per dirlo", ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Flydubai "odiava gli israeliani".

Il premier ha spiegato di non conoscere "il passato" dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come "fanatismo e odio di un livello incalcolabile".

"Il pilota responsabile dell'attacco è ora sotto inchiesta in Arabia Saudita. Credo che verrà estradato negli Emirati Arabi Uniti, da dove proviene, o almeno da dove è partito", ha dichiarato Netanyahu. "Seguiremo da vicino le indagini e, se possibile, vi parteciperemo".

Netanyahu ha poi elogiato il comandante ferito e i passeggeri che sono intervenuti per fermare l'aggressore e riprendere il controllo dell'aereo. "Hanno impedito una catastrofe che avrebbe potuto avere conseguenze globali", ha dichiarato, definendo il loro intervento "un atto di grande coraggio che ha impedito il ripetersi dell'11 settembre".

Riferendosi in particolare all'idraulico israeliano intervenuto, Netanyahu ha parlato di "un incredibile atto di eroismo: il suo, quello del pilota indiano e delle persone che li hanno aiutati.

Il premier ha poi descritto la drammatica lotta a bordo per riprendere il controllo dell’aereo, dopo che il velivolo era precipitato di 17mila piedi nell’arco di un minuto, secondo il sito web Flightradar24.

Non è noto per quale motivo il pilota, identificato come il pilota indiano Smit Machchhar, sia stato aggredito dal copilota durante il volo, costringendo l’aereo a effettuare un atterraggio d’emergenza in Arabia Saudita.

In un filmato diffuso dal suo ufficio, Netanyahu è stato ripreso mentre incontrava i passeggeri del volo all’aeroporto di Tel Aviv e abbracciava un uomo con la camicia insanguinata.

Netanyahu ha affermato che era stato informato che l’idraulico "era riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio, aveva visto l’aggressore" e lo aveva "afferrato da dietro, tirandolo indietro; poi si era messo al posto del pilota e aveva tirato indietro la cloche", mentre altre persone a bordo immobilizzavano l’aggressore. "Doveva salvarli e ha agito con grande sangue freddo e coraggio", ha aggiunto il premier israeliano.

Netanyahu ha dichiarato che il movente dell’incidente non era chiaro e che le autorità stanno verificando se l’accaduto fosse legato all’Iran o a qualche altro attore.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato che proporrà la "Medaglia presidenziale al coraggio civile" ai quattro uomini che hanno neutralizzato il terrorista omanita a bordo del volo Fly Dubai, salvando i passeggeri: Yaniv Hayon, Shota Mosiyev, Zvika Manes e Asaf Rajuan.

L'ufficio del Presidente ha dichiarato che "durante l'incidente, gli israeliani hanno agito con rapidità e decisione. La passeggera Tali Manes ha segnalato un'anomalia, e Hayon, Zvika Manes e Rajuan si sono precipitati in aiuto, sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno sopraffatto l'attentatore, rischiando la propria vita. Dopo averlo neutralizzato, il dottor Mosiyev ha prestato i primi soccorsi al pilota, rimasto gravemente ferito. La loro pronta azione ha evitato una catastrofe di proporzioni ben maggiori".