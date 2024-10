Maltempo in Sardegna, Volo da Bergamo-Cagliari dirottato a Roma

Maltempo in Sardegna: Disagi aerei e dirottamenti a Cagliari

Cagliari sotto una tempesta

Cagliari, 27 ottobre 2024 – La Sardegna colpita dal maltempo. Mentre alcune località stanno già affrontando le conseguenze delle intemperie, altre attendono con trepidazione l'evolversi della situazione meteorologica. Nonostante il maltempo imperversi a terra, anche nei cieli si registrano disagi

Un volo da Bergamo si trasforma in un’odissea

Un episodio emblematico del caos aereo si è verificato ieri sera con il volo delle 21:30 da Bergamo a Cagliari. Partito con un ritardo di circa 40 minuti, gli sfortunati passeggeri sono stati costretti a rimanere in aereo per oltre due ore, mentre l’aeromobile circolava nei cieli sardi in attesa di un via libera che non è mai arrivato. La situazione ha costretto la compagnia a dirottare il volo a Roma, un’inconveniente che ha lasciato i viaggiatori disorientati e frustrati.

I passeggeri parlano

“Dovevamo atterrare a Cagliari, ma ci hanno portati a Roma. Siamo rimasti in volo senza sapere cosa stesse succedendo”, raccontano alcuni dei passeggeri. Dopo l’atterraggio, la compagnia aerea ha messo a disposizione un albergo per un'ora, giusto il tempo di riposarsi prima di dover tornare all’aeroporto. “Il volo successivo è previsto per le 5:30 del mattino. Dobbiamo essere in aeroporto un’ora e mezzo prima. Forse sarebbe stato più logico non farci partire affatto”, aggiungono.

La situazione generale

Al momento, sembra che il volo da Bergamo sia l'unico dirottato a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ma non è l'unico caso di ritardi per i voli nazionali in serata. Le autorità aeroportuali e le compagnie aeree stanno monitorando la situazione, ma i passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei loro voli prima di recarsi in aeroporto.

Il maltempo sta creando non solo problemi a terra, ma anche nei cieli sardi, rendendo il viaggio un'esperienza difficile e stressante per molti. Mentre i meteorologi avvertono che le condizioni climatiche potrebbero migliorare, resta alta l'attenzione sui voli in arrivo e in partenza da Cagliari. I passeggeri sono invitati a rimanere aggiornati e a pianificare con cautela i loro spostamenti nei prossimi giorni.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie