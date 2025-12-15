Voli agevolati in Sardegna, si rivede Ita ma la tratta Alghero-Milano va deserta
Aeroitalia partecipa a 5 gare su sei, sfida con Volotea su Olbia...
