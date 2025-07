Vlahovic, polemica social: like al post di Bellingham dopo il ko della Juve con il Real

(Adnkronos) - Dusan Vlahovic al centro delle polemiche dei tifosi della Juve, dopo il like su Instagram al post di Jude Bellingham. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, l'attaccante serbo ha piazzato il 'mi piace' sotto la foto condivisa su Instagram dal centrocampista per celebrare il successo dei Blancos (1-0 il risultato finale). Un gesto non passato inosservato tra i sostenitori bianconeri, soprattutto in una fase così delicata per la squadra.

"Next stop i quarti di finale. Gran vittoria", ha scritto Bellingham su Instagram, a corredo di una foto celebrativa del successo. Vlahovic, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di Juve-Real Madrid, ha approvato con un 'cuoricino' diventato presto virale. In un mondo, quello del calcio, sempre più social (come visto anche in casa Inter, dopo la risposta di Calhanoglu alle parole di Marotta e Lautaro). Da settimane, il centravanti è con la valigia in mano e a breve potrebbe chiudere la sua avventura a Torino. Sul giocatore, tra i tanti club interessati, c'è anche il Milan di Massimiliano Allegri.

