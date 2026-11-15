Vivere in Sardegna allunga la vita e protegge dalla depressione

Lo stile di vita sardo batte quello lombardo e il risultato è evidente: sul volto degli isolani regna molto più spesso il sorriso

Chi vive in Sardegna è dotato delle armi adatte per combattere la depressione.

A svelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Applied Research in Quality of Life da Maria Chiara Fastame e Maria Pietronilla Penna, ricercatrice dell'Università di Cagliari, insieme a Paul Hitchcott, esperto della britannica Southampton Solent University, secondo cui gli abitanti più anziani della Sardegna godono di uno stato di salute psicologico migliore rispetto ai coetanei residenti in Lombardia.

Lo studio ha coinvolto 191 individui di età compresa tra i 60 e i 99 anni residenti a Sassari, nella Barbagia, nell'Ogliastra o in zone rurali della Lombardia. I suoi autori avevano già dimostrato che gli abitanti dell'Ogliastra godono di una migliore salute psicologica rispetto a quelli della Lombardia. Le nuove ricerche hanno previsto di valutare il benessere psicologico e le capacità mentali dei partecipanti per capire quali fattori influenzano la comparsa della depressione.

Ne è emerso che lo stile di vita sardo vince su quello lombardo. In particolare, chi vive nell'Ogliastra rimane fisicamente attivo anche in età molto avanzata e si sente più considerati, più rispettato e più aiutato dalle giovani generazione rispetto agli altri anziani.

Gli abitanti di Sassari godono invece di altri vantaggi, in particolare un maggiore benessere fisico e psicologico, più servizi sanitari e la possibilità di essere coinvolti in attività sociali, ricreative e culturali. Le conseguenze sono in entrambi i casi minori livelli di depressione e una maggiore soddisfazione personale.

Al contrario, gli anziani che vivono i Lombardia si trovano più spesso a dover combattere contro la depressione.

La tendenza ad invecchiare in modo più positivo è più evidente in Sardegna, soprattutto nelle aree rurali, dove il mantenimento di uno stato sociale adeguato e dell'attività fisica aiuta a garantire un livello positivo di salute mentale da anziani.

Secondo i ricercatori questi risultati indicano la necessità di migliorare i programmi di intervento per il benessere psicologico per migliorare la qualità della vita degli anziani residenti in zone come la Lombardia. (Ansa)

*Nella Foto (di Franco Monni) una vista panoramica di Solanas - Sinnai (CA)