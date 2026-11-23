(Adnkronos) - Il tribunale civile di Roma ha rigettato il ricorso proposto dalla figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, con cui chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il critico d'arte anche in relazione agli atti straordinari, tra cui la capacità di sposarsi e di svolgere il ruolo di amministratore di enti. Già lo scorso dicembre era stata respinta la richiesta per la gestione ordinaria della vita quotidiana.

In particolare, nella sentenza si legge che "la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, comprensive della consulenza originaria, della relazione integrativa, della documentazione sanitaria sopravvenuta e delle osservazioni critiche depositate dalle parti, non consente di ravvisare, allo stato, una concreta esigenza di protezione giuridica tale da giustificare l’apertura dell’amministrazione di sostegno". Per il giudice “non emergono, conseguentemente, specifiche e attuali esigenze di protezione tali da giustificare l’adozione della misura richiesta”.

Secondo il tribunale “l’apertura dell’amministrazione di sostegno si risolverebbe in una limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà di autodeterminazione della persona”. Inoltre si legge nella sentenza, “gli accertamenti espletati hanno, infatti, escluso la sussistenza di una concreta attuale impossibilità del beneficiando di provvedere autonomamente ai propri interessi negli ambiti ancora controversi, non risultando, pertanto, giustificata l’adozione della richiesta misura di protezione”.