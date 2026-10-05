(Adnkronos) - Vittorio Sgarbi continua il ricovero in Terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dove è arrivato giovedì scorso con una grave insufficienza respiratoria. L'ex sottosegretario alla Cultura - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - è stabile e vigile. Proseguono quindi le terapie per il 74enne critico d'arte.