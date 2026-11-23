(Adnkronos) - Il Codice rosa nei pronto soccorso, nato per creare un percorso protetto per le persone vittime di violenza, si avvicina a compiere gli anni: 17, "è quasi maggiorenne. Il primo Codice rosa ufficiale, infatti, è partito nel 2009, nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, all'ospedale Misericordia di Grosseto". Un luogo divenuto simbolico: non a caso a settembre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto visitare la 'stanza rosa', il punto in cui è nata quella che "è oggi una rete nazionale, un protocollo riconosciuto per legge". A fare il punto all'Adnkronos Salute, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, è Vittoria Doretti, medico e 'madre' del modello ideato e portato avanti con grande passione "sempre in squadra", ci tiene a dire. Ma ammette anche il grande impegno personale profuso nel progetto: "I miei figli non sono mai stati gelosi di nessuno se non del Codice rosa", ironizza ricordando che il nome di questo percorso di assistenza non si riferisce al colore, ma al fiore. "Il simbolo è una rosa bianca come emblema di accoglienza per le persone vittime di violenze e abusi in senso ampio", sottolinea Doretti che per aver ideato e sviluppato il Codice rosa è stata nominata da Mattarella ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018.

I primi passi di questa avventura, racconta, risalgono al 2008. "La Regione Toscana aveva un ottimo progetto sul contrasto alla violenza anche in sanità. Ma è stato un atto di umiltà a fare la differenza. Ci siamo resi conto che non stavamo facendo molto bene: in pronto soccorso, in 3 anni, avevamo registro 2 violenze sessuali. I dati contrastavano nettamente con quelli della Procura che ne contava 60 in provincia di Grosseto, dove c'era un'unica azienda, un'unica Procura, un unico centro antiviolenza. E' stato semplice confrontare i dati e vedere il divario. Il centro antiviolenza seguiva 200 donne che avevano referti medici e quindi erano passate dal pronto soccorso. Avevamo, insomma, istituzioni attente, ma mancava una visione d'insieme. Proprio il pronto soccorso non riusciva ad intercettare le vittime. Poi nel 2009 è scattata l'idea. Quella di ripartire tutti insieme con la polizia giudiziaria, la Procura e il filo che ci univa al centro antiviolenza. Ci sono voluti tanta umiltà e tanto coraggio. Nessuno si aspettava quello che è successo poi, grazie a questa task force".

Il primo caso preso in carico con il vero e proprio Codice rosa nella notte di Capodanno di 17 anni fa. "Si trattava di una ragazza in gravidanza, con un bambino - ricorda Doretti - vittime di violenza sessuale e maltrattamento domestico, messi subito sotto protezione. Quello per noi è stato un momento catartico. Questa modalità rappresentava un cambiamento culturale, realizzato da un squadra vera, al di là delle procedure o delle firme. Tutto questo ha fatto sì che nel primo anno, il 2010, Grosseto registrasse in pronto soccorso oltre 300 attivazioni. Il secondo anno addirittura un incremento di oltre il 60%, oltre 500 casi. Fondamentale, ovviamente, è stata la scelta del governo regionale che voluto immediatamente diffondere a tutta la Regione, a tutte le aziende in modo progressivo, questo metodo. Successivamente, con la riforma sanitaria regionale il Codice rosa è diventata una rete tempo dipendente, con tutta la dignità di una rete sanitaria. E oggi tutti gli ospedali toscani, al 100%, applicano il protocollo".

Nel 2018 Vittoria Doretti ha contribuito a scrivere linee guida nazionali che però, ad oggi, non sono state recepite in tutte le Regioni. Ad esempio, nel 2022 solo 12 lo avevano fatto. Da un'indagine del ministero della Salute risultava che solo il 65% dei pronto soccorso le aveva adottate. "Negli anni, comunque - evidenzia - c'è stata una grande diffusione del Codice rosa". Un un modello che, oltre al lavoro di squadra tra le istituzioni, prevede che "in un pronto soccorso ci sia un luogo dedicato, dove la vittimizzazione secondaria è minima per la donna. La stanza rosa è questa, uno spazio in cui la vittima non può essere identificata da fuori per evitare di essere doppiamente vittima. Ma è una stanza all'interno del pronto soccorso e lì ci sono gli specialisti vanno da lei, non è la donna che deve andare in giro. L'altra cosa fondamentale è che la presa in carico è entro 20 minuti - da quando viene riferita una violenza o anche solo nel dubbio degli operatori - nel rispetto della sua riservatezza e privacy".

Cosa manca ora? "Intanto una diffusione più ampia, ma ci deve essere anche un grossissimo processo culturale. E ringrazio il presidente della Repubblica che ha sempre avuto attenzione a far capire che questo è un tema di serie A. Ma è inutile avere le procedure se non c'è un processo culturale e politico fortissimo, in questa direzione". Per Doretti "bisogna lavorare sulla formazione culturale di chi le politiche sanitarie le fa".