Visita del prefetto di Oristano alla 3A di Arborea: “Straordinaria realtà produttiva”

Arborea

Momento di confronto con i vertici dell’azienda sulle prospettive future

Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, con una delegazione alla quale si è unita la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, ha fatto visita ieri pomeriggio alla 3A di Arborea. Il presidente e amministratore delegato, Remigio Sequi, il consiglio di amministrazione e la direttrice Maria Cristina Manca hanno dato il benvenuto in sala consiglio ai visitatori, arrivati dopo un incontro con la prima cittadina di Arborea, nel principale polo produttivo del comparto lattiero–vaccino in Sardegna, distretto agroalimentare composto da 160 imprese agricole associate nella cooperativa.

“Siamo onorati di ricevere il prefetto, la sindaca e tutta la delegazione, che desidero ringraziare – ha premesso il presidente Sequi –. L’opportunità di ascolto e confronto con le cariche istituzionali territoriali rafforza il processo di crescita sostenibile del nostro comparto e dell’indotto che coinvolge 3.000 famiglie. I costi di produzione hanno ancora livelli elevati se confrontati con quelli pre-crisi. Per ridurre i rischi di tenuta delle imprese, auspichiamo che le istituzioni regionali e nazionali incentivino l’adozione di innovazioni tecnologiche negli allevamenti, promuovendo iniziative atte a stimolare il passaggio generazionale nelle imprese agricole”.

“Nel nostro distretto non manca la propensione agli investimenti, specie se ciò consentirà alle 160 aziende agricole di migliorare la redditività rafforzando con le tecnologie green la propria impronta sostenibile. Il dialogo intavolato – ha concluso il presidente e amministratore delegato della 3A – oggi sarà di buon auspicio anche per il 2024, un anno entusiasmante e ricco di sfide che siamo pronti a raccogliere anche grazie al profondo rinnovamento messo in atto nell’ultimo anno, che ha permesso il riconoscimento di una corretta remunerazione del latte conferito dai nostri soci”.

Dopo i saluti iniziali, la delegazione ha percorso i reparti dello stabilimento produttivo in funzione sotto la guida del direttore tecnico, Enrico Sanna, per poi incontrare di nuovo i membri del consiglio di amministrazione che hanno illustrato le tappe del percorso produttivo della cooperativa, le prossime attività e gli obiettivi.

“Ho toccato con mano le carte vincenti di questa straordinaria realtà produttiva – ha dichiarato il prefetto di Oristano Salvatore Angieri -. Tecnologia d’avanguardia, processi produttivi rigorosi e costante verifica sulla qualità del prodotto unitamente a campagne di marketing pubblicitario innovative e visionarie e cura maniacale del packaging che garantisce una fidelizzazione altissima dei consumatori, tutti peculiari e strategici punti di forza aziendale e ragione di successo e di continua espansione dei suoi prodotti verso mercati sempre più lontani. Una storia virtuosa – ha proseguito il prefetto – che pur nella complessità dei tempi è stata in grado di creare un’associazione vincente fra economia, impresa e sostenibilità, promuovendo un sistema economico valoriale teso a rafforzare il legame fra azione commerciale e attività d’impresa di stampo sociale in grado di valorizzare la partecipazione e la creatività di tutti i soggetti coinvolti”.

La visita si è conclusa intorno alle 18, con un momento riservato ai saluti istituzionali che ha lasciato spazio alle riflessioni di chiusura.