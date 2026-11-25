Violenza sulle donne, l'impegno della Regione per rafforzare la rete dei centri - Notizie

Oltre 3 milioni di euro per consolidare la rete antiviolenza in Sardegna, garantire la continuità dei 12 centri antiviolenza e delle 5 case di accoglienza e raggiungere i territori ancora privi di servizi specializzati. Nel piano della Regione per il 2026 sono previsti anche oltre 700mila euro per i percorsi di autonomia delle donne e più di 180mila euro per progetti di prevenzione nelle scuole.Le risorse sono state al centro del convegno "Mariposa, Percorsi di libertà - Politiche e pratiche di empowerment delle donne in fuoriuscita dalla violenza", organizzato oggi a Cagliari, nella sala Paola Pau dell'assessorato regionale della Sanità e delle Politiche sociali, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde.L'incontro ha restituito i risultati di un triennio di collaborazione tra la Regione e l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpps), nell'ambito del progetto Mariposa, nato per realizzare un sistema permanente di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La ricerca ha analizzato il funzionamento della rete antiviolenza, il ruolo dei centri antiviolenza e delle strutture per uomini autori di violenza e le relazioni con servizi sociali e sanitari, forze dell'ordine, istituzioni e associazioni, con l'obiettivo di individuare criticità e margini di miglioramento nella presa in carico delle donne.Tra i nodi affrontati, gli ostacoli che le vittime incontrano nei percorsi di uscita dalla violenza e le condizioni necessarie per raggiungere una reale indipendenza economica, abitativa e lavorativa. In questo quadro si inserisce il Reddito di Libertà, sul quale la Regione punta per aiutare le donne a sottrarsi a situazioni di ricatto e dipendenza economica, spesso estese anche ai...

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