I dati Istat fotografano un fenomeno ancora molto diffuso: oltre due milioni di donne hanno subito molestie o ricatti sessuali nel corso della vita lavorativa e l'87,7% delle vittime non denuncia. Quali sono oggi i principali ostacoli che impediscono alle lavoratrici di segnalare questi episodi e quanto pesa la cultura aziendale? A rispondere in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia all’avvocato Mario Miceli, senior partner dello Studio Ichino Brugnatelli e Associati.

I principali ostacoli che impediscono alle lavoratrici di segnalare episodi di violenza o di molestie sono legati essenzialmente a falsi convincimenti e falsi stereotipi sul ruolo della donna nella società che persistono in Italia nonostante una più diffusa cultura e sensibilità riguardo alla parità di genere. Tali falsi convincimenti e stereotipi sopravvivono oggi anche in virtù di un diffuso atteggiamento di tolleranza verso ogni fenomeno sociale che caratterizza la cultura del nostro Paese. A volte anche lo stereotipo, apparentemente benevolo, che le 'donne siano migliori degli uomini' pare quasi tentare di giustificare che alle donne siano accollati più doveri che diritti rispetto al genere maschile, come se ci si aspettasse dalle donne che siano costituzionalmente in grado di sopportare e superare psicologicamente, più degli uomini, situazioni avverse. Se ne esiste una in qualsiasi azienda, la cultura non può che promuovere la parità di genere che non solo previene rischi e costi legali ma favorisce il cosiddetto benessere organizzativo e quindi la efficienza e la efficacia di ogni iniziativa imprenditoriale.

Le pmi rappresentano la parte più consistente del tessuto produttivo italiano, ma spesso non dispongono di uffici Hr o procedure interne. Quali responsabilità ha il datore di lavoro e quali rischi corre un'impresa che non si attiva per prevenire e contrastare le molestie?

Nel nostro ordinamento giuslavoristico non mancano le fonti giuridiche, e in primis l'art. 2087 del codice civile, che attribuiscono al datore di lavoro, qualunque sia la sua dimensione e quindi anche nel caso costituisca una cosiddetta micro impresa, la piena responsabilità per la mancata prevenzione e il mancato contrasto di violenza o molestie realizzate nei confronti delle donne. Le eventuali responsabilità datoriali si possono configurare sia in termini civili che penali. Nel primo caso consistono essenzialmente in un danno biologico e morale che può accompagnarsi anche a un danno professionale o da perdita di chance professionali.

Quali strumenti concreti può adottare anche una piccola impresa per prevenire il fenomeno e offrire alle lavoratrici canali di ascolto e segnalazione sicuri, senza dover sostenere investimenti economici importanti?

Qualora una micro o piccola impresa non abbia risorse per prevenire il fenomeno, in primis non può esimersi dal reiterare la raccomandazione ai dipendenti di segnalare, senza esitazione e tempestivamente episodi di violenza o molestie, che, pur in ipotesi di carattere eccezionale, non sarebbero comunque tollerati; in secondo luogo il datore di lavoro potrebbe adottare uno strumento efficace di prevenzione e di contrasto e pur tuttavia di facile realizzazione e consistente nell'offrire una mappa scritta di tutte le iniziative adottabili dalla vittima di violenza o molestie anche al di fuori del contesto aziendale e nel territorio di riferimento : infatti esistono centri antiviolenza, sportelli di ascolto e consultori gestiti da enti del terzo settore (Fondazione Libellula a Milano e network come DI.RE. nell'Italia centrale) e/o da enti pubblici (Comuni, Città Metropolitane e Regioni che peraltro hanno istituito una Consigliera di Parità a disposizione delle donne) che sono in grado di offrire immediato supporto psicologico alle vittime e di indirizzarle verso iniziative concrete di prevenzione e contrasto; la quantità e la tipologia degli enti a cui rivolgersi varia da territorio a territorio e non è omogenea sul territorio nazionale ed una attività preventiva di mappatura e di informazione del datore di lavoro risulterebbe quantomeno opportuna anche se non obbligatoria.

Le molestie non avvengono necessariamente all'interno dell'azienda: possono coinvolgere clienti, fornitori e manifestarsi anche attraverso chat, email e strumenti digitali. Come si estende la responsabilità del datore di lavoro in queste situazioni e quali tutele sono previste per le dipendenti?

Il dovere del datore di lavoro di vigilare sulla salute in generale e sul benessere psico fisico in particolare persiste anche quando tali offese o minacce si realizzano per mano di soggetti esterni all'azienda. Ovviamente in tali casi è essenziale, per attivare la tutela aziendale, che il datore di lavoro sia informato (possibilmente in modo puntuale e tempestivo) dalle vittime non essendo esigibile da parte del datore di lavoro stesso una azione di prevenzione e controllo diffusa e capillare che, peraltro, sarebbe vietata dalle varie normative a tutela della riservatezza dei lavoratori e di soggetti esterni alla azienda. I percorsi giudiziari sia in sede civile (in particolare di fronte al Giudice del Lavoro) sia in sede penale prevedono un onere della prova della violenza o delle molestie attenuato rispetto allo standard normalmente richiesto in altri casi e valorizzano al massimo grado ogni tipologia di prova, anche quella digitale.

La prevenzione viene spesso considerata un costo o un adempimento burocratico. In che modo, invece, investire in ambienti di lavoro sicuri e rispettosi può diventare un vantaggio anche per l'impresa, in termini di clima aziendale, produttività, reputazione e benefici legati alla Certificazione della parità di genere?

L'intero settore pubblico e gli enti pubblici di grandi dimensioni in particolare, consapevoli della loro maggiore responsabilità sociale e giuridica per via della loro stessa natura pubblicistica, si sono preoccupati da diverso tempo di individuare azioni che realizzino il cosiddetto 'benessere organizzativo' all'interno delle strutture delle pubbliche amministrazioni; tanto è vero che sono stati predisposti degli strumenti concreti per realizzarlo e in particolare i Comitati unici di garanzia e la Consigliera di fiducia, interlocutori interni a ciascuna amministrazione che sono a disposizione delle lavoratrici per ogni possibile assistenza per qualsiasi discriminazione temuta o perpetrata ai loro danni. E' evidente come anche il settore privato, con un investimento di energie e risorse economiche piuttosto modesto, possa realizzare iniziative di formazione e prevenzione, anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici (Asl ed Università) e privati (enti del terzo settore), da offrire ai propri dipendenti, vuoi di genere maschile, vuoi di genere maschile; l'entità dell'impatto reputazionale ed economico di tali iniziative sarebbe certamente molto rilevante e comunque misurabile da parte delle scienze sociali ed economiche.