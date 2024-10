Violento incidente sulla strada statale 672, ci sono feriti gravi

Questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada statale 672, che collega Tempio a Sassari. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, due dei quali hanno subito un impatto frontale violentissimo. Uno dei conducenti, rimasto intrappolato tra le lamiere della propria auto, è stato estricato dai vigili del fuoco e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale tramite l’elisoccorso.

Le condizioni del ferito sono attualmente gravi, ma non si hanno ancora ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Gli altri occupanti delle auto coinvolte hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati prontamente affidati alle cure del personale sanitario del 118-Areus. Il conducente della terza vettura è riuscito a evitare il peggio, riportando solo lievi conseguenze fisiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli. La circolazione è rimasta interrotta per diverse ore, causando disagi al traffico locale e lunghe code in entrambe le direzioni.

