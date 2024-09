Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sulla circonvallazione di Oristano, dove due auto si sono scontrate frontalmente, causando due giovani feriti, un ragazzo e una ragazza. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Immediatamente allertati dalla centrale operativa di Cagliari, gli addetti del servizio di soccorso sanitario 118-Areus sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano, dove sono stati trattenuti per accertamenti diagnostici. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le forze dell’ordine stanno conducendo approfondimenti per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Non è ancora chiaro se tra le cause vi siano un eccesso di velocità, una distrazione al volante, un malore, o altri fattori. La circonvallazione è stata chiusa al traffico per oltre un’ora al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.