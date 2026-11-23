"Ci sono storie che ci accompagnano per anni, quasi in silenzio, finché arriva il momento di fermarsi e provare a metterle nero su bianco. La mia storia è una di queste". Così Camilla Lunelli, direttrice della comunicazione e dei rapporti esterni del Gruppo Lunelli, racconta come è nata l'idea del suo libro 'Un’arte di Famiglia', appena uscito per Sperling & Kupfer, che sarà presentato domani, martedì 24 novembre, a Roma, nella sede dell'Auditorium di Save the Children (a cui saranno devoluti i proventi dei diritti d’autore). Un libro che ripercorre la sua storia personale che, dopo la laurea in Economia all’Università Bocconi, l'ha portata a impegnarsi in missioni umanitarie, ma soprattutto quella della famiglia e dell'azienda leader nelle 'bollicine'.

"Nel libro - spiega - ho provato a raccontare il mio viaggio: quello che mi ha portata lontano, a lavorare nella cooperazione allo sviluppo in Africa, e poi di nuovo a casa, tra le montagne e i vigneti del Trentino, per dare il mio contributo alla storia imprenditoriale di famiglia". Un racconto di impresa, di valori familiari e di impegno sociale, quindi, racchiusi nel sottotitolo 'Storia di un sogno diventato il brindisi italiano per eccellenza'. Ferrari Trento, infatti, fiore all'occhiello del Gruppo Lunelli, è una cantina vitivinicola fondata nel 1902 in Trentino, che ha fatto la storia del Metodo Classico in Italia, e diventata una delle aziende simbolo del made in Italy.

"Dentro queste pagine - sottolinea Camilla Lunelli - ci sono Giulio Ferrari e il suo sogno visionario, nonno Bruno e la generazione di mio padre e degli zii, che hanno saputo trasformare quel sogno in impresa. Ci siamo noi della terza generazione, oggi, con la responsabilità e l’entusiasmo di portare avanti quella visione, insieme a un team capace e motivato. Ma ci sono anche tanti incontri, luoghi, dubbi, partenze e ritorni. E’ un libro su cosa significhi raccogliere un’eredità senza limitarsi a custodirla, ma cercando di darle nuova forma, ogni giorno. Ho cercato di raccontarlo con sincerità, con qualche sorriso e con tutta la gratitudine che sento per il percorso che mi ha portata fin qui e per le persone che lo hanno reso possibile".

Ma cosa significa davvero raccogliere un’eredità e trasformarla in visione per il futuro? Per Camilla Lunelli, la risposta non è stata scontata né immediata. Prima di fare il suo ingresso nell’azienda di famiglia, ha scelto di mettersi alla prova lontano da casa e con le proprie forze. È soltanto una ragazza, infatti, quando parte per le missioni umanitarie delle Nazioni Unite e di una Ong, muovendosi tra la sabbia del Niger e i ribelli dell’Uganda. Un’esperienza fondamentale che cambia per sempre la sua prospettiva sul mondo e sulle priorità della vita.

Solamente dopo quel lungo percorso umano e professionale, spinta dal richiamo delle proprie radici, decide di fare ritorno in Italia, in Trentino, per raccogliere la sfida di guidare la comunicazione del Gruppo Lunelli, che riunisce vari marchi del beverage di alta gamma, tra cui Ferrari Trento, vero e proprio ambasciatore nel mondo del saper fare italiano.

Tra queste pagine Camilla intreccia il racconto personale alla memoria di una famiglia e di un’azienda straordinarie: dalla visione pionieristica di Giulio Ferrari, che per primo in Italia sognò di produrre un vino che potesse competere con lo champagne, all’intraprendenza di nonno Bruno e dei suoi figli, che trasformarono quel sogno in una grande impresa, fino ai giorni nostri e alla sfida della terza generazione. Un memoir che dimostra come l’eccellenza non sia un dono ereditato, ma una conquista da meritare ogni giorno.