Villa Verde, tre giorni di festeggiamenti per la Madonna Assunta

Villa Verde si prepara a celebrare la Madonna Assunta con un ricco programma di eventi che animerà la città dal 23 al 25 agosto, grazie all’impegno congiunto del comitato organizzatore, del Comune e della Parrocchia. L’inizio dei festeggiamenti è previsto per venerdì 23 agosto, con una cena comunitaria alle 20:30 dedicata alla festa dell’emigrato, seguita alle 22 dal concerto del gruppo “Dilliribois”. La giornata di sabato 24 agosto sarà caratterizzata da un incontro motoristico che inizierà alle 19, mentre alle 22 il palco sarà occupato dai Nakama, intervallati dalle esibizioni di un fisarmonicista. In particolare, la notte proseguirà con la Dj Shoxw, che vedrà la partecipazione di Dario Sarais, Lady Ross Vodkalist e le Animation Girls a partire dalla mezzanotte. Ancora, domenica 25 agosto inizierà con la solenne processione alle 11, accompagnata dalle note delle launeddas di Marco Atzeni, dell’organetto di Lorenzo Atzeni e della fisarmonica di Daniele Giglio. Seguirà la messa alle 11:30. Infine, nel pomeriggio, alle 19, per la rassegna “Musica all’improvviso” organizzata da Palazzo d’Inverno, Comune

