Villa Verde si prepara a una serata con "Musica all'improvviso"

Sabato 10 agosto, Villa Verde si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la rassegna musicale “Musica all’improvviso”, un evento che promette di coinvolgere e affascinare il pubblico con una serata all’insegna della musica tradizionale sarda. Specificamente, la suggestiva cornice di piazza Lampis sarà il cuore pulsante di questa serata estiva, organizzata dal Comune di Villa Verde in collaborazione con il Consorzio Due Giare e l’associazione culturale Palazzo d’Inverno. In particolare, l’evento prenderà il via alle 21:30 con l’esibizione del duo “Suoni di Sardegna”, composto da Giusy Murgia Onnis e Gianluca Podda. I due artisti condurranno il pubblico in un viaggio sonoro attraverso le melodie e i canti tradizionali della Sardegna, eseguiti con passione e maestria, portando in scena un repertorio che mescola il rispetto per la tradizione con una forte sensibilità contemporanea. Successivamente, alle 22:30 sarà la volta del gruppo “Sonos in Cumpanzia”, formato da Pietro Tanda, Franco Corrias e Gianni Sagheddu. Il trio, conosciuto per la sua capacità di ricreare l’atmosfera conviviale e autentica delle

