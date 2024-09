Villa Verde, ritorna la rassegna "Parole nel bosco"

Per tre settimane a Villa Verde si trasformerà in un teatro naturale dedicato alla lettura, grazie al ritorno della rassegna letteraria “Parole nel bosco”. L’evento, promosso dalla Biblioteca comunale Antoni Cuccu, in collaborazione con il Servizio Civile, la Memoria Storica e l’associazione Baini 2.0, animerà il suggestivo scenario boschivo di Mitza Margiani, offrendo un incontro tra natura e cultura. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 settembre alle 17:30, quando l’autore Sebastian Ruggero presenterà il suo libro “Intrigo sull’Olimpo. Giovane Holden”. L’opera, che mescola mitologia e avventura, si presta a un dialogo coinvolgente e originale, accompagnando i lettori in un viaggio tra divinità greche e misteri da risolvere. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a promuovere la cultura e la socialità attraverso la lettura, valorizzando allo stesso tempo il territorio locale. La rassegna si distingue per la capacità di portare la letteratura fuori dai contesti tradizionali, creando un’esperienza immersiva dove le parole si fondono con il paesaggio naturale. Il bosco di

