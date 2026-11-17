(Adnkronos) - Li chiamano "eroi". "Entrano nelle case in fiamme, intervengono negli incidenti stradali, nei terremoti, nelle alluvioni. Non guardano l'orologio quando c'è una vita da salvare". Ma, tolta la divisa, "i vigili del fuoco sono anche padri, madri, mariti, mogli, persone che possono avere a casa un familiare con disabilità grave bisognoso di assistenza e che, per garantirla, ricorrono ai permessi previsti dalla legge 104 del 1992". Ed "ecco il paradosso: chi corre a salvare la vita degli altri può incontrare ostacoli proprio quando deve prendersi cura della propria famiglia". A segnalare in una lettera aperta "una situazione che riguarda potenzialmente moltissimi appartenenti al Corpo" è Fortunato Nicoletti, "capo squadra esperto dei vigili del fuoco e caregiver familiare", in quanto papà di una bambina con una malattia rara. La sua preoccupazione, spiega all'Adnkronos Salute, riguarda una circostanza emersa nel corso degli ultimi mesi, che lo ha spinto a rivolgere una "formale diffida al ministero dell'Interno e alle articolazioni territoriali competenti" attraverso il suo legale, l'avvocata Laura Andrao: la richiesta di fruizione del permesso giornaliero 104 presentata da un collega nella sua stessa situazione attraverso l'applicativo Sipec Web è stata annullata sul presupposto che il sistema non consentirebbe la copertura dell'intero turno mediante il permesso, ma solo la metà (6 ore), imponendo l'utilizzo della banca ore per la restante parte.

In pratica, il sistema informatico ha riportato in auge una contestata interpretazione che sembrava superata da una prassi amministrativa ormai consolidata negli anni in nome del principio di accomodamento ragionevole. "La questione è semplice - chiarisce Nicoletti - Un vigile del fuoco operativo lavora su turni di 12 ore e la legge 104 riconosce ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave 3 giorni di permesso retribuito al mese. Eppure, secondo l'interpretazione applicata dal ministero dell'Interno, per il personale turnista il permesso viene computato in sole 6 ore. Per coprire l'intero turno, il lavoratore deve utilizzare ore accumulate nella propria banca ore. Ore che appartengono a un istituto diverso dai permessi della legge 104, ore che il dipendente potrebbe avere già consumato, anche proprio per far fronte alle necessità assistenziali della famiglia. E se quelle ore non ci sono? Il lavoratore rischia di non poter ottenere l'assenza per l'intero turno richiesta per assistere il proprio familiare".

"Non è una questione teorica", visto il caso segnalato. E "la domanda è inevitabile: perché un diritto previsto per garantire assistenza a una persona con disabilità deve dipendere dalle ore accumulate da un vigile del fuoco? La disciplina su cui il ministero fonda questa interpretazione risale al 2008. Ma la questione è ancora attualissima. Il 27 gennaio 2026, in risposta a una richiesta sindacale", è stata ribadita ufficialmente "richiamando le caratteristiche particolari del servizio operativo e la necessità di garantire il soccorso pubblico". Nicoletti obietta: "Nessuno mette in discussione la necessità di garantire i soccorsi ai cittadini, ma chi garantisce l'assistenza alle persone con disabilità quando il familiare che deve occuparsene indossa la divisa dei vigili del fuoco? Possibile che l'organizzazione del lavoro non possa trovare una soluzione capace di tutelare entrambe le esigenze?".

Nella diffida si richiama anche il messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018, evidenziando che questo "ha chiarito, nella disciplina esaminata dall'Istituto, che il permesso fruito a giornata riguarda l'intero turno di lavoro, mentre il riproporzionamento orario attiene alla fruizione frazionata", cioè il calcolo delle 6 ore si applica solo nel diverso caso della fruizione del permesso a ore. "Per i vigili del fuoco, però, il ministero continua a richiamare la propria disciplina speciale ed è proprio questa differenza che chiediamo venga esaminata e risolta", dice Nicoletti. La diffida è stata presentata "nei mesi scorsi", ma "non è mai arrivato alcun riscontro ministeriale diretto. La controversia è stata sollevata anche da alcune organizzazioni sindacali, senza che sia stata individuata, finora, una soluzione soddisfacente per i lavoratori interessati. E allora oggi voglio porre pubblicamente alcune domande: dov'è la politica quando un vigile del fuoco deve scegliere tra il turno di servizio e l'assistenza al proprio familiare? Dov'è la tutela delle persone con disabilità quando l'esercizio concreto di un diritto sociale viene condizionato alla disponibilità di altre ore di assenza? E perché, dopo anni di segnalazioni e richieste di chiarimento, non è stata ancora trovata una soluzione che concili il servizio di soccorso con le necessità delle famiglie?".

"Non sto chiedendo un privilegio, non sto chiedendo di lavorare meno e non sto mettendo in discussione la missione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale appartengo e nel quale credo profondamente - conclude Nicoletti - Sto chiedendo che il diritto di assistere un familiare con disabilità non diventi meno effettivo soltanto perché chi presta assistenza è un vigile del fuoco. Questa vicenda merita di arrivare in Parlamento", "merita una risposta pubblica del Governo e, se necessario, un intervento normativo che elimini ogni ostacolo ingiustificato all'esercizio dei permessi. Perché dietro ogni divisa c'è una persona, dietro ogni soccorritore c'è una famiglia e dietro ogni richiesta di permesso della legge 104 c'è soprattutto una persona con disabilità che ha bisogno di assistenza. Siamo sempre pronti a correre quando lo Stato e i cittadini hanno bisogno di noi, è legittimo chiedere che lo Stato sia altrettanto attento quando ad avere bisogno sono le nostre famiglie".

L'avvocato Andrao chiarisce i termini della richiesta presentata al ministero dell'Interno richiamando appunto il principio dell'accomodamento ragionevole, il quale "impone che l'organizzazione del lavoro venga adattata affinché i diritti riconosciuti alle persone con disabilità e ai loro caregiver possano essere esercitati in modo effettivo. Esso presuppone che sia l'organizzazione a conformarsi ai diritti fondamentali e non, al contrario, che siano questi ultimi a essere compressi per esigenze amministrative o per limiti derivanti dagli strumenti informatici utilizzati. Sotto questo profilo, subordinare la possibilità di assentarsi per l'intero turno di servizio alla disponibilità di un sufficiente monte ore nella banca ore significa introdurre una condizione che la legge 104 non contempla". Il rischio, prosegue Andrao, è di "determinare una discriminazione indiretta, poiché una medesima situazione giuridica viene resa significativamente più gravosa per una sola categoria di dipendenti in ragione dell'organizzazione del servizio". Quanto al sistema informatico, "se non è in grado di consentire la corretta gestione dei permessi previsti dalla legge 104, è l'amministrazione che ha il dovere di adeguarlo o di predisporre modalità organizzative alternative".