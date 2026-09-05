(Adnkronos) - “Celebriamo oggi alla Fiera di Vicenza, insieme al nostro partner Ieg - Italian Exhibition Group, i nostri 100 anni. Un secolo di attività durante il quale ci ha contraddistinto lo spirito di servizio verso l'industria orafa internazionale, dalle miniere al dettaglio, di cui quella italiana rappresenta un asset molto importante, che tutti ci riconoscono”. È quanto affermato da Gaetano Cavalieri, presidente di Cibjo - Confederazione mondiale della gioielleria, intervenendo al congresso organizzato dalla Confederazione a Vicenzaoro September 2026 in occasione dell’importante anniversario.

Svoltosi nel corso della seconda giornata di lavori del salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Ieg, in programma dal 4 all’8 settembre, il congresso ha portato nel quartiere fieristico vicentino circa 500 delegati internazionali, tra cui le figure chiave sia delle aziende produttrici che del retail globale: “Mai, nella storia di questo settore, è stato possibile avere l'intera leadership mondiale del settore presente nello stesso momento e sotto lo stesso tetto - spiega infatti Cavalieri - Per l’inizio delle celebrazioni di CIBJO siamo partiti da Parigi, dove la Confederazione nacque nel 1926, ma, essendo l’attuale presidenza italiana, abbiamo scelto Vicenza come sede più idonea per continuare a celebrare questi 100 anni anche in Italia - spiega - Vicenza non è solo una città di fondamentale importanza nel campo della gioielleria, ma anche della bellezza in generale”.

“Il mondo della gioielleria, che dall’esterno può sembrare unicamente scintillante, ha invece anche tanti significati interni: dedizione, lavoro, sacrificio, imprenditorialità, fantasia, design, attività artigianale e industriale allo stesso tempo, ma soprattutto bellezza e attenzione ai principi di sostenibilità, come quelli Esg, di Sustainable Development Goals (Sdgs) ma anche dei diritti e della cura delle persone” conclude Cavalieri.