Viaggiava con la droga sulla strada statale 131, arrestato

Nella tarda serata di venerdì, lungo la strada statale 131 nei pressi di Serrenti, la Polizia di Stato, con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Cagliari, ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 26 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale della Squadra Mobile di Cagliari. Gli agenti, insospettiti dal comportamento nervoso del conducente, hanno proceduto a ulteriori verifiche. Il giovane è stato quindi portato in Questura, dove la perquisizione personale e quella dell’auto, effettuata con il supporto di un’unità cinofila, ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti. All’interno dell’auto, in un’intercapedine nascosta tra la tappezzeria posteriore e le parti metalliche del veicolo, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina, per un totale di circa 20 grammi. In un’altra area nascosta del veicolo, nella parte anteriore, è stata trovata una dose di hashish. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato 75 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti

