Cabras

Si comincia con la vendita degli abbonamenti, poi i biglietti. Diversificazione tra le tariffe diurna e notturna

Con l’arrivo dell’estate Cabras si attrezza per dare il via al servizio estivo della sosta sul litorale, a garanzia dell’ordine e del decoro sulla costa. Un servizio che permette agli avventori di parcheggiare i veicoli in maniera precisa nei punti prestabiliti e di conseguenza tutelare una delle località sarde più frequentate dai turisti, come ricordano dal Comune.

Si parte sabato 8 giugno sul litorale di San Giovanni di Sinis, Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni, ma la campagna abbonamenti prende avvio nella modalità online già domani, sabato 1 giugno, attraverso il portale per la mobilità “MUVIN CABRAS” che contiene tutte le informazioni sulle aree di sosta, le mappe relative ai luoghi in cui sono collocati i servizi igienici, le spiagge dog-friendly, i defibrillatori e le tariffe, che rimangono le medesime rispetto allo scorso anno (Muvin – SIS).

Dall’8 giugno l’acquisto del ticket giornaliero potrà essere effettuato anche con l’applicazione PrestoPark.

L’ufficio abbonamenti presso il centro polivalente di via Tharros sarà aperto a partire da lunedì 3 giugno,